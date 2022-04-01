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Новые автобусы вышли на пригородные маршруты Керчи и Бахчисарайского района
Фото: минтранс РК

Новые автобусы вышли на пригородные маршруты Керчи и Бахчисарайского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 19:30 01.04.2022

В рамках программы по обновлению подвижного состава общественного транспорта в Республике Крым новые автобусы вышли на  пригородные маршруты Керчи: «Керчь — Новониколаевка», «Керчь — Нижнезаморское», а также Бахчисарайского района: «Бахчисарай – Белокаменное», «Бахчисрарай – Высокое».

Как сообщили в министерстве транспорта РК, все автобусы отечественного производства и полностью соответствуют всем современным требованиям пассажироперевозок. Они работают на экологически чистом топливе, а также оборудованы системами кондиционирования, обогрева, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией ГЛОНАСС.

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