Новые детские площадки в Симферополе. Адреса

В Симферополе продолжается установка 19 новых игровых площадок для детей. Заместитель начальника Департамента городского хозяйства Эмин Набиев рассказал, что на сегодняшний день ведутся работы в рамках заключенного в мае текущего года контракта, связанного с приобретением и обустройством детских игровых площадок.

В соответствии с заключенным контрактом, подрядной организацией ведутся работы по обустройству утвержденных территорий. Таких территорий в текущем году 19. Адресный перечень определяется ежегодно на сессии Симферопольского городского совета, который формируется депутатами по запросам жителей. На сегодняшний день по ряду адресов уже выполняется установка игровых объектов и малых архитектурных форм. Работы продолжаются, — отметил Эмин Набиев.

Он уточнил, что процесс установки площадок заключается в подготовке оснований и разметке площадки, установке бордюрного камня с укреплением и установкой ограждения, подсыпке, трамбовке и прокладке специальных материалов с последующей укладкой резинового покрытия, а также монтаже игровых объектов, в том числе и малых архитектурных форм.

Установка площадок в Симферополе выполняется по следующим адресам:

— ул. Севастопольская 30/1 – 30/7;

— ул. Петровская Балка, 307;

— ул. Балаклавская, 45;

— ул. Крымских Партизан 2-а;

— ул. Миллера, 56-58-а;

— ул. 1-й Конной Армии, 19;

— ул. Гайдара, 2;

— ул. Лексина, 66;

— ул. Ларионова, 36-а, 38-а;

— ул. Советская, 10;

— ул. Маршала Жукова, 3;

— ул. Киевская, 127, 129/пер. Молодых Подпольщиков, 7/ул. Полевая, 109 (общий двор);

— ул. Бела Куна, 27;

— ул. Кечкеметская, 196;

— ул. Мамеди Эмир-Усеина, 2;

— ул. Мате Залки, 3, 5;

— ул. Автомобилистов, 1;

— ул. Киевская, 83;

— ул. Тургенева, 15/ул. Мокроусова, 9.

Фото: администрация Симферополя.