Новые детские площадки в Симферополе. Адреса

В Симферополе продолжается установка 19 новых игровых площадок для детей. Заместитель начальника Департамента городского хозяйства Эмин Набиев рассказал, что на сегодняшний день ведутся работы в рамках заключенного в мае текущего года контракта, связанного с приобретением и обустройством детских игровых площадок.
В соответствии с заключенным контрактом, подрядной организацией ведутся работы по обустройству утвержденных территорий. Таких территорий в текущем году 19. Адресный перечень определяется ежегодно на сессии Симферопольского городского совета, который формируется депутатами по запросам жителей. На сегодняшний день по ряду адресов уже выполняется установка игровых объектов и малых архитектурных форм. Работы продолжаются, — отметил Эмин Набиев.
Он уточнил, что процесс установки площадок заключается в подготовке оснований и разметке площадки, установке бордюрного камня с укреплением и установкой ограждения, подсыпке, трамбовке и прокладке специальных материалов с последующей укладкой резинового покрытия, а также монтаже игровых объектов, в том числе и малых архитектурных форм.
Установка площадок в Симферополе выполняется по следующим адресам:
— ул. Севастопольская 30/1 – 30/7;
— ул. Петровская Балка, 307;
— ул. Балаклавская, 45;
— ул. Крымских Партизан 2-а;
— ул. Миллера, 56-58-а;
— ул. 1-й Конной Армии, 19;
— ул. Гайдара, 2;
— ул. Лексина, 66;
— ул. Ларионова, 36-а, 38-а;
— ул. Советская, 10;
— ул. Маршала Жукова, 3;
— ул. Киевская, 127, 129/пер. Молодых Подпольщиков, 7/ул. Полевая, 109 (общий двор);
— ул. Бела Куна, 27;
— ул. Кечкеметская, 196;
— ул. Мамеди Эмир-Усеина, 2;
— ул. Мате Залки, 3, 5;
— ул. Автомобилистов, 1;
— ул. Киевская, 83;
— ул. Тургенева, 15/ул. Мокроусова, 9.
Фото: администрация Симферополя.
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