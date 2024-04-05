Новые детские сады построены в Симферопольском районе и Керчи

Здания уже переданы в муниципальную собственность.

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым передаст в собственность муниципального образования Симферопольский район и городской округ Керчь здания для организации детских садов.

В частности, в муниципальную собственность Симферопольского района будет передано нежилое здание — детский сад площадью 3929,8 кв., построенное в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы в селе Дубки Перовского сельского поселения. Вместимость детского учреждения – 160 мест.

В том числе в муниципальную собственность городского округа Керчь передается нежилое здание — детский сад площадью 7143,9 кв. м. Объект расположен по ул. Вокзальное шоссе и рассчитан на 200 мест. Здание возведено также в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы.