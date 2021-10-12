Новые изменения в ПДД: чего ждать автомобилистам и не только им

Минтранс РФ разработал поправки в правила дорожного движения, которые должны упорядочить движение электросамокатов, моноколёс, гироскутеров и другой техники, получившей наименование «средства индивидуальной мобильности». Но только этим список поправок не ограничивается — в нём много других важных изменений! И он уже одобрен Аналитическим центром при правительстве РФ, а решение о принятии или отклонении документа будет принимать кабинет министров. Об очередных изменениях в ПДД подробно рассказывает АВТО.РУ .

Правила для электросамокатов.

Новый документ описывает термин «Средства индивидуаль­ной мобиль­ности» (СИМ). Согласно формулировке, это транспортное средство, имеющее одно или несколько колёс (роликов), предназ­наченное для индивидуаль­ного пере­движения человека посредством использо­вания двигателя (двигателей): электро­самокаты, электро­скейт­борды, гиро­скутеры, сигвеи, моноколёса и иные аналогичные средства.

Также уточняются места разрешённого передвижения на СИМ, которые зависят от возраста того, кто ими управляет. Фактически на них предлагается распро­странить те же правила, что сейчас действуют для вело­сипедистов. Дети до семи лет смогут ездить только по тротуарам, пешеходным и велопеше­ходным дорожкам, от 7 до 14 лет — по велодорожкам. Тем, кто старше 14 лет, можно будет двигаться на СИМ по велосипедным и велопеше­ходным дорожкам, а если их нет, то по тротуару. Если нет и тротуара — по обочине. А если нет и обочины — по правому краю проезжей части.

Движение разрешается при соблюдении нескольких условий. По дороге — на велосипеде, установленный скоростной режим не выше 60 км/ч, а СИМ оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, свето­возвращате­лями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой или фонарём белого цвета спереди. Наконец, по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пешеходной зоне разрешено движение СИМ, вес которых не превышает 35 кг.

Скорость движения этих транспортных средств ограничи­вается величиной 25 км/ч. А при движении по тротуару, пешеходным дорожкам, обочинам и в пешеходных зонах, если СИМ создаёт угрозу или помехи для пешеходов, водитель должен либо спешиться, либо ехать с пешеходной скоростью. Кстати, этот пункт уже распро­страняется на велосипеды.

А ещё поправки вводят информационные таблички: «Лица, использующие СИМ» и «Кроме лиц, использующих СИМ».

Направляющий островок и разделительная полоса.

После того, как сотрудники ГИБДД начали штрафовать машины за парковку на так называемых островках в местах пере­сечения транспортных потоков, обществен­ность потребовала внести в ПДД более подробное описание таких мест. Прежде островки, разделяющие транспортные потоки или располо­женные в местах их слияния, были описаны в ГОСТах на разметку, но не в ПДД.

Поэтому теперь проект вводит понятие «Направляющий островок». Однако с его появлением ничего принципиально не меняется, прямого запрета на его пере­сечение, а также на парковку на нём в новой редакции правил тоже нет. Остаётся лишь косвенный запрет, который следует из ГОСТа на разметку: она обрамлена линией 1.1, которую пересекать запрещается.

Также уточняется уже существующее понятие разделитель­ной полосы. Ей, согласно предложенным поправкам, могут отделяться не только потоки встречных направлений и трамвайные пути, но и выделенные полосы для общественного транспорта и велодорожки. Например, в Москве выделенки часто отделяют широкой полосой с косыми линиями, чтобы авто­мобилисты не путались.

Круговое движение.

Ещё одно уточнение касается движения по кругу. Несколько лет назад в России поменялись правила проезда круговых перекрёстков: если раньше по умолчанию преимущество имели въезжающие на круг, то после изменений круг стал главным. Но в Минтрансе решили, что этого мало, и включили в Правила ещё одно определение на случай, если приоритет движения по круговому перекрёстку регулируется знаками приоритета: «Если водитель двигается не по главной дороге, он должен уступить дорогу тем, кто двигается по кругу». Чистая формаль­ность — для того, чтобы было меньше споров.

Остановки общественного транспорта.

Согласно действующим правилам, если посадка и высадка пассажиров общественного транспорта производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней, водитель должен уступить дорогу пешеходам, которые садятся или выходят из этого транспорта. К этому предложено добавить информационное сопровождение в виде включающегося на транспорте табло «Внимание, пассажир».

Если табло активно, водитель должен остановиться перед этим транспортом и не создавать помех пешеходам. А когда табло погаснет, можно начинать движение. Такое правило поможет водителю избежать простоя в ситуации, когда транспорт всё ещё стоит на остановке, но пассажиры уже закончили посадку.

Запрет на въезд автобусов и скоростные лимиты.

Знак, который запрещает движение автобусов, впервые был опробован в качестве временного в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Теперь его предлагается ввести в действие официально. Впрочем, он не будет распро­страняться на школьные автобусы.

Готовятся и новые ограничения скорости для автобусов. Со скоростью 90 км/ч за городом и по авто­магистралям разрешат ездить только автобусам, в которых все места сидячие и оборудованы ремнями безопасности. Если в автобусе преду­смотрены стоячие места, то он сможет двигаться за городом не быстрее 70 км/ч.

Исключения по экологическому классу.

Знаки ограничений по экологическому классу были введены ещё три года назад, но на дорогах пока не использовались. И к ним уже готовят поправки, вводящие исключения для некоторых видов транс­портных средств.

Если сейчас знак «Евро-5», например, запрещает движение всех машин с экологиче­ским классом Евро‑4 и ниже, а также тех, у которых класс не указан вовсе, то теперь предлагается разрешить въезжать в зоны с такими ограниче­ниями автомобилям «Почты России», машинам инвалидов, а также транспорту тех, кто проживает в этой зоне. А ещё — электро­мобилям, у которых понятие экологи­ческого класса отсут­ствует в принципе!

Кстати, в правила заодно вводится и табличка, обозначающая места зарядки электромобилей. В ГОСТе она давно предусмотрена, а вот в правила пока не попала.

Уточнения в правилах остановки и стоянки.

Если на обеих сторонах улицы установлены знаки, запрещающие парковку по чётным и нечётным числам, то в период с 19 до 21 часа (по ПДД) можно стоять в любом месте — это время отведено на то, чтобы переставить автомобиль. Теперь предлагается сдвинуть этот период на отрезок с 21 до 24 часов. Это уточнение упростит жизнь тем, кто поздно возвращается с работы и рискует не успеть переставить машину.

Также уточняется, что зона действия знаков, запрещающих остановку и стоянку, будет прекращаться в том числе знаками 6.4 «Парковка». Сейчас такое соседство вызывает массу споров — зачастую эвакуаторщики увозили машины там, где стоянка уже была разрешена.

Как быстро примут поправки.

Правила дорожного движения относятся к так называемому белому списку нормативных актов, в которые нельзя вносить правки, — эти акты можно только полностью переиздать. Предлагая поправки, Минтранс это учёл и предложил исключить ПДД из белого списка. Однако сделать это будет затруднительно. Сейчас в белом списке содержатся администри­руемые нормативные акты, и если исключить из него ПДД, то… станет невозможным привлекать к ответ­ственности за их несоблюдение.

Принимать документ заново тоже не будут. Как стало известно редакции Авто.ру, в ответ на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина МВД и Минтранс отправили в правительство ответ, в котором говорится, что новая редакция ПДД не требуется, поскольку действующая соответ­ствует требованиям Венской конвенции о дорожном движении. Необходимо только внести предложенные поправки, чтобы актуали­зировать правила. Как именно власти будут выходить из этой ситуации, зависит от решения правительства.