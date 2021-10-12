Новые изменения в ПДД: чего ждать автомобилистам и не только им

Минтранс РФ разработал поправки в правила дорожного движения, которые должны упорядочить движение электросамокатов, моноколёс, гироскутеров и другой техники, получившей наименование «средства индивидуальной мобильности». Но только этим список поправок не ограничивается — в нём много других важных изменений! И он уже одобрен Аналитическим центром при правительстве РФ, а решение о принятии или отклонении документа будет принимать кабинет министров. Об очередных изменениях в ПДД подробно рассказывает
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Правила для электросамокатов.
Новый документ описывает термин «Средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Согласно формулировке, это транспортное средство, имеющее одно или несколько колёс (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей): электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и иные аналогичные средства.
Также уточняются места разрешённого передвижения на СИМ, которые зависят от возраста того, кто ими управляет. Фактически на них предлагается распространить те же правила, что сейчас действуют для велосипедистов. Дети до семи лет смогут ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, от 7 до 14 лет — по велодорожкам. Тем, кто старше 14 лет, можно будет двигаться на СИМ по велосипедным и велопешеходным дорожкам, а если их нет, то по тротуару. Если нет и тротуара — по обочине. А если нет и обочины — по правому краю проезжей части.
Движение разрешается при соблюдении нескольких условий. По дороге — на велосипеде, установленный скоростной режим не выше 60 км/ч, а СИМ оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой или фонарём белого цвета спереди. Наконец, по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пешеходной зоне разрешено движение СИМ, вес которых не превышает 35 кг.
Скорость движения этих транспортных средств ограничивается величиной 25 км/ч. А при движении по тротуару, пешеходным дорожкам, обочинам и в пешеходных зонах, если СИМ создаёт угрозу или помехи для пешеходов, водитель должен либо спешиться, либо ехать с пешеходной скоростью. Кстати, этот пункт уже распространяется на велосипеды.
А ещё поправки вводят информационные таблички: «Лица, использующие СИМ» и «Кроме лиц, использующих СИМ».
Направляющий островок и разделительная полоса.
После того, как сотрудники ГИБДД начали штрафовать машины за парковку на так называемых островках в местах пересечения транспортных потоков, общественность потребовала внести в ПДД более подробное описание таких мест. Прежде островки, разделяющие транспортные потоки или расположенные в местах их слияния, были описаны в ГОСТах на разметку, но не в ПДД.
Поэтому теперь проект вводит понятие «Направляющий островок». Однако с его появлением ничего принципиально не меняется, прямого запрета на его пересечение, а также на парковку на нём в новой редакции правил тоже нет. Остаётся лишь косвенный запрет, который следует из ГОСТа на разметку: она обрамлена линией 1.1, которую пересекать запрещается.
Также уточняется уже существующее понятие разделительной полосы. Ей, согласно предложенным поправкам, могут отделяться не только потоки встречных направлений и трамвайные пути, но и выделенные полосы для общественного транспорта и велодорожки. Например, в Москве выделенки часто отделяют широкой полосой с косыми линиями, чтобы автомобилисты не путались.
Круговое движение.
Ещё одно уточнение касается движения по кругу. Несколько лет назад в России поменялись правила проезда круговых перекрёстков: если раньше по умолчанию преимущество имели въезжающие на круг, то после изменений круг стал главным. Но в Минтрансе решили, что этого мало, и включили в Правила ещё одно определение на случай, если приоритет движения по круговому перекрёстку регулируется знаками приоритета: «Если водитель двигается не по главной дороге, он должен уступить дорогу тем, кто двигается по кругу». Чистая формальность — для того, чтобы было меньше споров.
Остановки общественного транспорта.
Согласно действующим правилам, если посадка и высадка пассажиров общественного транспорта производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней, водитель должен уступить дорогу пешеходам, которые садятся или выходят из этого транспорта. К этому предложено добавить информационное сопровождение в виде включающегося на транспорте табло «Внимание, пассажир».
Если табло активно, водитель должен остановиться перед этим транспортом и не создавать помех пешеходам. А когда табло погаснет, можно начинать движение. Такое правило поможет водителю избежать простоя в ситуации, когда транспорт всё ещё стоит на остановке, но пассажиры уже закончили посадку.
Запрет на въезд автобусов и скоростные лимиты.
Знак, который запрещает движение автобусов, впервые был опробован в качестве временного в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Теперь его предлагается ввести в действие официально. Впрочем, он не будет распространяться на школьные автобусы.
Готовятся и новые ограничения скорости для автобусов. Со скоростью 90 км/ч за городом и по автомагистралям разрешат ездить только автобусам, в которых все места сидячие и оборудованы ремнями безопасности. Если в автобусе предусмотрены стоячие места, то он сможет двигаться за городом не быстрее 70 км/ч.
Исключения по экологическому классу.
Знаки ограничений по экологическому классу были введены ещё три года назад, но на дорогах пока не использовались. И к ним уже готовят поправки, вводящие исключения для некоторых видов транспортных средств.
Если сейчас знак «Евро-5», например, запрещает движение всех машин с экологическим классом Евро‑4 и ниже, а также тех, у которых класс не указан вовсе, то теперь предлагается разрешить въезжать в зоны с такими ограничениями автомобилям «Почты России», машинам инвалидов, а также транспорту тех, кто проживает в этой зоне. А ещё — электромобилям, у которых понятие экологического класса отсутствует в принципе!
Кстати, в правила заодно вводится и табличка, обозначающая места зарядки электромобилей. В ГОСТе она давно предусмотрена, а вот в правила пока не попала.
Уточнения в правилах остановки и стоянки.
Если на обеих сторонах улицы установлены знаки, запрещающие парковку по чётным и нечётным числам, то в период с 19 до 21 часа (по ПДД) можно стоять в любом месте — это время отведено на то, чтобы переставить автомобиль. Теперь предлагается сдвинуть этот период на отрезок с 21 до 24 часов. Это уточнение упростит жизнь тем, кто поздно возвращается с работы и рискует не успеть переставить машину.
Также уточняется, что зона действия знаков, запрещающих остановку и стоянку, будет прекращаться в том числе знаками 6.4 «Парковка». Сейчас такое соседство вызывает массу споров — зачастую эвакуаторщики увозили машины там, где стоянка уже была разрешена.
Как быстро примут поправки.
Правила дорожного движения относятся к так называемому белому списку нормативных актов, в которые нельзя вносить правки, — эти акты можно только полностью переиздать. Предлагая поправки, Минтранс это учёл и предложил исключить ПДД из белого списка. Однако сделать это будет затруднительно. Сейчас в белом списке содержатся администрируемые нормативные акты, и если исключить из него ПДД, то… станет невозможным привлекать к ответственности за их несоблюдение.
Принимать документ заново тоже не будут. Как стало известно редакции Авто.ру, в ответ на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина МВД и Минтранс отправили в правительство ответ, в котором говорится, что новая редакция ПДД не требуется, поскольку действующая соответствует требованиям Венской конвенции о дорожном движении. Необходимо только внести предложенные поправки, чтобы актуализировать правила. Как именно власти будут выходить из этой ситуации, зависит от решения правительства.
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