Новые камеры, следящие за нарушениями ПДД, «умнеют на глазах»

Какие виды нарушений будут фиксироваться автоматически.
Дорожные комплексы, следящие за нарушениями ПДД, становятся всё умнее и умнее — уже скоро почти любая камера сможет определять десятки видов административных проступков. Об этом пишет
Итак, в Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) недавно объявил
- поворот налево и разворот не из крайнего положения,
- движение мотоциклистов между полос,
- езда на мотоцикле без шлема,
- нарушение правил перевозки грузов и буксировки,
- незаконная окраска, мигалки и фонари такси,
- движение задним ходом и выезд на велодорожку,
- отсутствие ОСАГО и техосмотра.
По последнему пункту эксперты уверяют: если обязательный техосмотр отменят, автоматическая проверка диагностических карт всё равно сохранится для грузового и пассажирского транспорта. А вот полисы ОСАГО точно должны быть у всех. Как объяснили производители, с технической точки зрения на стороне систем фотовидеофиксации нет никаких сложностей в плане определения наличия полиса ОСАГО или техосмотра. Номерные знаки автомобилей, считываемые камерами, в автоматическом режиме легко можно сверять с соответствующими базами данных — Российского союза автостраховщиков (РСА) и МВД.
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