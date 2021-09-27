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Новые камеры, следящие за нарушениями ПДД, «умнеют на глазах»
Фото: pxhere.com

Новые камеры, следящие за нарушениями ПДД, «умнеют на глазах»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:13 27.09.2021

Какие виды нарушений будут фиксироваться автоматически.

Дорожные комплексы, следящие за нарушениями ПДД, становятся всё умнее и умнее — уже скоро почти любая камера сможет определять десятки видов админи­стративных проступков. Об этом пишет АВТО.РУ. Новые «умные» камера сначала заполонят Москву, потом «спустятся» и в регионы. К чему нужно быть готовыми водителям.

Итак, в Москве Центр органи­зации дорожного движения (ЦОДД) недавно объявил тендер на закупку 500 новых комплексов с огромным списком возможностей и допустимой долей ошибок не выше 5%. Опрошенные журналом АВТО.РУ эксперты не уверены, что производители камер смогут реализовать все запросы ЦОДД. Но спектр возможностей все равно впечатляет. В списке фиксируемых нарушений:

  • поворот налево и разворот не из крайнего положения,
  • движение мотоциклистов между полос,
  • езда на мотоцикле без шлема,
  • нарушение правил перевозки грузов и буксировки,
  • незаконная окраска, мигалки и фонари такси,
  • движение задним ходом и выезд на велодорожку,
  • отсутствие ОСАГО и техосмотра.

По последнему пункту эксперты уверяют: если обязательный техосмотр отменят, автоматическая проверка диагно­стических карт всё равно сохранится для грузового и пассажир­ского транспорта. А вот полисы ОСАГО точно должны быть у всех. Как объяснили производители, с технической точки зрения на стороне систем фотовидео­фиксации нет никаких сложностей в плане определения наличия полиса ОСАГО или техосмотра. Номерные знаки авто­мобилей, считываемые камерами, в автомати­ческом режиме легко можно сверять с соответ­ствующими базами данных — Российского союза авто­страховщиков (РСА) и МВД.

Подробнее – на АВТО.РУ. Ну а актуальная база камер фиксации ПДД на дорогах Крыма — ЗДЕСЬ.

Новые камеры, следящие за нарушениями ПДД, «умнеют на глазах»

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