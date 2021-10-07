Новые «коронавирусные ограничения» в Крыму все-таки будут. Указ готовится

В зоне риска граждане 65+.

В Крыму с 11 октября будут введены новые ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская. В первую очередь, это коснется пожилых людей.

С учетом того, что у нас за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости на 27%, было принято решение о введении новых ограничительных мер. Если раньше было рекомендовано всем работодателям перевести на дистанционную работу своих сотрудников 65 лет и старше, то сейчас это будет обязанность, — рассказала Романовская.

Кроме того, пожилым людям (в возрасте от 65 лет и старше) отменяются льготы на проезд в общественном транспорте (пока до 1 декабря).

Крымчан 65+ настоятельно просят привиться. Причем двумя компонентами.

Если коллективный иммунитет у данной категории граждан не будет достигнут, то мы будем вынуждены и дальше продлевать ограничения. Хочу отметить, что практически все субъекты РФ, принявшие решения о дополнительных ограничениях из-за коронавируса, переводят граждан на самоизоляцию. Мы не считаем эту меру глобально полезной, поскольку нельзя ограничивать человека в четырех стенах. Но, чтобы в транспорте они не заражались, мы решили ввести ограничение льготного проезда, — уточнила вице-премьер.

Дистанционная работы и тесты на «корону».

На «дистант» с середины октября переведут примерно половину государственных и муниципальных служащих.

Также работодателей, в компаниях которых привито менее 80% сотрудников, обяжут за свой счет организовать тестирование невакцинированных членов коллектива раз в неделю.

Отмена плановой диспансеризации.

Чтобы сократить «потоки в поликлиниках», будет отменена плановая диспансеризация.

Будет только углубленная диспансеризации для переболевших коронавирусом, — уточнила Романовская.

Под вопросом.

Под вопросом остается процентное заполнение в залах кинотеатров, театров и заведениях общественного питания. Школы и другие учебные учреждения пока на «удаленку» не переводятся, но все будет зависеть от эпидситуации в регионе. Также пока в Крыму не вводят посещение заведений общепита, спорткомплексов и культурных мероприятий по QR-кодам, но опыт других регионов (той же Москвы) изучается.