Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Транспорт Крыма | Новые междугородние маршруты из Симферополя

crimeapress_news

Новые междугородние маршруты из Симферополя
Фото: pxhere.com

Новые междугородние маршруты из Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 19:29 16.01.2020

Перевозчики открыли новые автобусные маршруты из Симферополя и Керчи в Краснодар, Темрюк и Нальчик. Об этом сообщил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Андрей Бессмертный.

С января текущего года индивидуальные предприниматели открыли новые межрегиональные маршруты до Краснодара, Темрюка и Нальчика, которые отправляются от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» в Симферополе и Керчи, — цитирует Бессмертного пресс-служба предприятия.

Ежедневные рейсы «Симферополь – Нальчик» (отправление в 17:05), «Керчь – Краснодар» (в 6:00) и «Керчь – Темрюк» (в 6:30 и 13:00) введены перевозчиками на постоянной основе. На новые маршруты вышли комфортабельные автобусы марки Volkswagen, JAC и King Long.

Билеты на указанные рейсы можно приобрести в кассах автовокзалов и автостанций, а также онлайн.

Новые междугородние маршруты из Симферополя

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.