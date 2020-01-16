Новые междугородние маршруты из Симферополя

Перевозчики открыли новые автобусные маршруты из Симферополя и Керчи в Краснодар, Темрюк и Нальчик. Об этом сообщил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Андрей Бессмертный.

С января текущего года индивидуальные предприниматели открыли новые межрегиональные маршруты до Краснодара, Темрюка и Нальчика, которые отправляются от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» в Симферополе и Керчи, — цитирует Бессмертного пресс-служба предприятия.

Ежедневные рейсы «Симферополь – Нальчик» (отправление в 17:05), «Керчь – Краснодар» (в 6:00) и «Керчь – Темрюк» (в 6:30 и 13:00) введены перевозчиками на постоянной основе. На новые маршруты вышли комфортабельные автобусы марки Volkswagen, JAC и King Long.

Билеты на указанные рейсы можно приобрести в кассах автовокзалов и автостанций, а также онлайн.