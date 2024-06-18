Новые мошеннические схемы с жильем в Сети: двойники, похитители и китайцы

Сфера недвижимости, подчёркивает РБК-Недвижимость, остается одной из самых уязвимых с точки зрения мошеннических схем. Последние годы аферисты переходят в онлайн, изобретая новые методы обмана собственников и покупателей.

Эксперты рассказали о наиболее распространенных схемах мошенничества с недвижимостью в интернете.

Фейковые агенты

Сегодня на рынке недвижимости можно часто столкнуться с фейковыми риелторами, которые используют самые разнообразные схемы, чтобы обмануть потенциальных арендаторов.

Например, в мессенджерах мошенники представляются специалистами из крупной риелторской фирмы, название которой у всех на слуху, и предлагают быстро найти квартиру и оформить сделку. Единственное — требуется внести предоплату на указанный номер карты, телефона или перейти по указанной ссылке. Затем они высылают список квартир, которые уже сданы или не сдаются, а после перестают отвечать. Деньги у арендатора вернуть не получится, так как информационная услуга оказана, а заселения никто не обещал, — рассказала заместитель директора департамента аренды квартир риелторской компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Вторая популярная схема сегодня — когда интернет-мошенники, также под видом риелторов, берут деньги за просмотр квартиры. «Они дают объявление о сдаче по цене ниже рынка. Люди связываются с ними через мессенджер, им сообщают, что желающих снять этот вариант много, нужно забронировать очередь — перевести деньги за просмотр, а если квартира не подойдет, все вернут обратно. Человек переводит деньги, приезжает на просмотр, а квартира закрыта», — отметила Полякова. Совет нанимателям: видите требование предоплаты — откажитесь от этого варианта, отметила эксперт «Инкома». Она подчеркнула, что деньги можно отдавать только после подписания договора найма — так работают профессиональные риелторы из серьезных агентств недвижимости.

Одним из новых методов мошенничества на рынке жилья стала схема с якобы иностранными агентами недвижимости.

На ваше объявление на сайте откликается человек, который пишет иероглифами. Вы старательно переносите все в переводчик и понимаете, что это агент покупателя и он готов внести аванс. А дальше он пишет, что ему сложно здесь (на сайте) общаться и просит перейти в мессенджер. В мессенджере присылает ссылку, по которой просит перевести любую сумму, чтобы он смог перевести деньги юанями. Документы не требует, а только сообщает, что его клиенту очень нравится ваш объект, он хочет его купить и готов в течение 14 дней приехать на сделку. После этого деньги с вашей карты бесследно исчезают, — рассказала юрист, основатель центра «Я Риелтор» Ольга Фролова.

Полякова подчеркнула, что профессиональные риелторы из серьезных агентств недвижимости никогда не передают деньги продавцу раньше подписания договора о купле-продаже. Кроме того, не следует отправлять незнакомым людям свои деньги и переходить по каким-либо ссылкам, чтобы не попасться на удочку мошенников, рекомендует риелтор.

Сайты-двойники

Другая распространенная схема мошенничества в интернете — это создание сайтов-двойников квартир от застройщика.

Человек вводит в поиске название жилого комплекса — и появляется десяток сайтов одного дизайна с разными доменами. Агенты собирают контакты, представляются сотрудниками девелопера и приглашают человека на живую встречу или в Zoom. Однако потом оказывается, что эти люди отношения к девелоперу не имеют. В лучшем случае это могут быть непрофессиональные агенты недвижимости, которые таким способом переманивают клиентов. В худшем — настоящие бандиты, которые могут попытаться выманить у вас средства, например на предоплату объекта, чтобы сохранить скидку, — рассказала юрист в сфере недвижимости, основатель агентства недвижимости Korovina.invest Дарья Коровина.

Чтобы знать наверняка, что общаетесь именно с застройщиком, стоит зайти в их офис продаж. Либо же найти официальный сайт девелопера (подделать весь сайт с множеством проектов технически сложно) и уже на нем искать конкретный жилой комплекс, отметила Коровина.

Похитители подписи

Сегодня аферисты могут нелегально выпустить или похитить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и, таким образом, приобретя возможность, продать жилье без согласия собственника, рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его словам, злоумышленники чаще всего используют информацию из слитых баз данных со сканами оригинальных документов. Кроме того, участились случае взлома аккаунтов на портале госуслуг, откуда аферисты также берут информацию, добавляет он.

При оформлении электронной сделки преступники также могут присвоить себе аванс, приостановив ее проведение, уточнили эксперты. Поэтому даже при онлайн-оформлении соглашений нужно ставить подпись от руки, отметил эксперт «Метриума». Он пояснил, что это можно сделать на гаджетах Apple либо в приложении Adobe Acrobat для Android, только с помощью такой подписи удастся надежно защитить свои права в суде.

Для того чтобы не попасться на удочку мошенников, лучше или вообще отказаться от сделки с ЭЦП, или же после сделки обратиться в центр выпуска подписи и ее аннулировать. Квартиры мы покупаем не так часто, чтобы ваша подпись еще год действовала для непонятно каких целей, — подчеркнула юрист в сфере недвижимости, основатель агентства недвижимости Korovina.invest Дарья Коровина.

источник: РБК-Недвижимость