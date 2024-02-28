Новые общежития КФУ им. Вернадского сдадут в эксплуатацию к началу августа

На стройплощадке в Симферополе побывал премьер-министр Крыма.

В Симферополе продолжается строительство общежитий на 250 мест и 450 мест КФУ им. Вернадского. Готовность объектов оценил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

Вместе с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Вадимом Викторовичем Васильевым осмотрели строительство общежитий на 250 мест и 450 мест «Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского» в городе Симферополе на улице Ялтинская, 20, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Строительство ведется в рамках государственной программы РФ «Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

На сегодняшний день строительная готовность общежитий составляет более 80%. Ввод зданий планируется открыть к 1 августа этого года. Также идёт строительство системы коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей ливневой канализации. Данные мероприятия будут завершены в установленные сроки для своевременного обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, — уточнил премьер-министр Крыма.

Фото: страница ВКонтакте Ю.Гоцанюка.