Новые онлайн-займы в Казахстане: что изменилось после обязательной биометрии

Обязательная биометрическая идентификация полностью изменила рынок онлайн-кредитования в Казахстане. Если раньше МФО могли выдавать новый займ на карту по упрощенной анкете и SMS-коду, то теперь заявку нельзя подтвердить без сверки лица или документа через государственные базы. Формально это лишь один этап, но именно он привел к переработке механизмов проверки личности и повсеместной интеграции с eGov.

Сегодня все новые онлайн-займы в Казахстане выдаются с учетом этих измененных правил. Это не неудобство, а гарантия безопасности для обеих сторон договора. Узнайте, как изменилось микрокредитование за это время и почему новые онлайн-займы в Казахстане достойны доверия.

Совсем новые МФО 2.0: рынок после зачистки и новых правил

В июне 2024 года был подписан закон, направленный на минимизацию рисков при оформлении микрокредитов и защиту прав заемщиков. В нем был предусмотрен ряд мер, которые призваны снизить кредитную нагрузку на граждан РК.

С целью выполнения требований этого закона, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выпустило постановление, которое делает биометрическую идентификацию пользователей обязательной. Есть и еще один интересный пункт: клиент может установить добровольный отказ от микрокредитования. В таком случае никто не сможет взять новый онлайн-займ на его имя, что защищает от кражи личных данных.

Влияние на микрокредиты

Новые онлайн-займы стали появляться после введения обязательной биометрии, которая запустила трансформацию рынка микрокредитования. АРРФР усилило контроль именно над дистанционными займами, что привело к смене состава игроков и исчезновению большей части «быстрых» нелицензированных сервисов.

Согласно данным регулятора, за последние годы десятки организаций лишились лицензий или получили приостановки. Остались только те, кто смог выполнить новые цифровые требования и перестроить процессы идентификации.

Новые требования АРРФР для новых займов следующие:

Обязательная биометрическая идентификация при дистанционной выдаче;

Сверка данных с eGov, МВД, кредитными бюро;

Журналы согласий и технические логи;

Обязательная защита данных и хранение событийных записей;

Ограничения для онлайн-выдачи: проверка риска, статуса должника, доступ к стоп-листам.

Дополнительно введены:

Запрет на кредитование людей с глубокой просрочкой. Если человек просрочил платеж на более чем 60 дней, до его погашения новые займы не выдаются;

Ограничение начислений. Переплата по кредиту не может расти бесконечно.

Эти правила фактически «обнулили» старые схемы моментальных займов. МФО стали уходить от хаотичных быстрых выдач с минимумом контроля. Новые микрозаймы в Казахстане — формальные продукты со строгой идентификацией, интеграциями с госбазами и прозрачной экономикой.

Вот как теперь выглядят новые онлайн-займы в Казахстане:

Лицензия для МФО;

Обязательная биометрия для идентификации заемщика;

Строгая регуляция деятельности МФО.

Рассмотренные нововведения делают рынок микрозаймов в Казахстане значительно безопаснее. Найти надёжную молодую МФО, гарантирующую честные условия при оформлении займов, гораздо проще. Согласно отзывам в сети, одной из таких компаний является Tengebai. Указанная на сайте МФО информация говорит о том, что оформить новые онлайн займы можно под 0.01%, получив при этом до 300 000 тенге на срок до 30 дней и с зачислением денег на карту в кратчайшее время.

От «до зарплаты» до BNPL: новые форматы онлайн-займов внутри маркетплейсов

Изменение политики АРРФР — однозначный плюс для заемщиков. Как сообщает TengriNews, обновленные правила безопасности призваны защитить от неправомерных займов. Теперь онлайн-займы в Казахстане — это не бесконечные новые сайты однодневки с сомнительными условиями, а сервисы, достойные доверия.

Помимо повышения надежности МФО и безопасности для пользователей, нововведения вызвали еще один неочевидных эффект. На финансовом рынке появились кредитные продукты, встроенные в маркетплейсы или другие экосистемы. Формально это все еще новый микрокредит, но для клиента это доступный, удобный способ купить нужный ему товар или услугу.

Новые микрозаймы в Казахстане оформляются круглосуточно, рассчитаны на 7–45 дней, ограничены по сумме и доступны только для подтвержденного пользователя, прошедшего биометрию. Параллельно растут BNPL-модели: рассрочки и отложенные платежи, которыми пользуются клиенты Kaspi, JMart, Mechta и других платформ. Фактически это тот же новый займ без отказа, но в другом интерфейсе, решение принимается мгновенно, опираясь на скоринг смартфона и историю покупок.

Как изменились продукты:

Маркетплейсы стали новой точкой входа для клиентов.

Биометрия как обязательный этап даже при рассрочке.

Прозрачная структура: сроки, лимиты, комиссии под контролем регулятора.

Интеграция с экосистемами дает возможность мгновенного оформления, «не отходя от кассы».

В итоге совсем новые МФО Казахстана стали редкостью, а вот обновленные займы превратились в часть повседневных покупок. Они безопаснее, прозрачнее и сильнее привязаны к реальному потреблению, а не к «быстрым деньгам» прежней эпохи.

Период охлаждения и отложенная выдача

С 30 сентября 2025 года в Казахстане вступает в силу новое требование финансового регулятора — обязательный «период охлаждения» при выдаче новых займов на карту, сообщает сервис TheTenge. Это временной интервал между заключением договора и фактической выдачей денег клиенту. Он внедрен, чтобы дать человеку возможность обдумать решение, избежать импульсивной заявки и снизить вероятность мошенничества.

Что такое период охлаждения

Период охлаждения — это установленная законом задержка перед перечислением нового микрозайма. В течение этого времени клиент может отменить операцию без штрафов и комиссий, а МФО или банк не имеют права отправить деньги до окончательного подтверждения.

Когда именно действует период охлаждения

Нормы распространяются не на все предложения, а только на определенные суммы. Для банковских кредитов они составляют:

От 589 800 до 1 002 660 тенге —не менее 8 часов.

Свыше 1 002 660 тенге —не менее 24 часов.

Для микрокредитов, выдаваемых новыми МФО Казахстана или давно действующими компаниями, лимит один: при сумме от 294 900 тенге —не менее 24 часов.

Получить займ онлайн сразу в этих случаях невозможно. Система запросит повторное подтверждение после истечения периода задержки.

На какие займы норма не распространяется

Период охлаждения не применяется, если речь о:

Товарных кредитах (рассрочка в магазине)

Внутреннем рефинансировании

Займах в рамках лимита по платежной карте

Что дает норма

В итоге дистанционная выдача стала более безопасной и контролируемой. Когда пользователи оформляют новые микрозаймы, особенно с плохой кредитной историей, они часто действуют импульсивно (например, некоторые занимают деньги без острой необходимости или даже пускают их на азартные игры). За выделенное время можно «остыть» и трезво оценить необходимость в кредитовании. Таким образом, заемщики будут обращаться за новым займом без отказа в Казахстане только в случае реальной необходимости и снизят риск попадания в долговую яму.

Когда закон позволяет списать займ из-за ошибок с биометрией и eGov

После ужесточения правил в Казахстане появилось больше ситуаций, когда незаконно оформленный в совсем новых МФО онлайн-кредит можно признать мошенническим и списать. Закон четко зафиксировал требования к процессу идентификации, биометрии и электронным согласиям, и любое отклонение от них может стать основанием для аннулирования долга.

Нарушение фиксируется в следующих ситуациях:

Нет биометрического подтверждения;

Несработавший или проигнорированный «Стоп-кредит»;

Отсутствие согласия через eGov/КБ;

Расхождения в логах подтверждений;

Ошибки в идентификации (ИИН, фото, сверка документов).

По новому законодательству ответственность за такие сбои лежит на МФО или банке. Если система защиты дала сбой или кредит был оформлен без обязательных шагов, организация обязана доказать корректность процедуры.

Займ в старых или совсем новых МФО могут списать в следующих случаях:

Если логов биометрии нет или они не соответствуют пользователю;

Если в eGov нет подтвержденного согласия;

Если есть доказательства мошеннического оформления (запрос логов, данные проверок, фотофиксация идентификации).

Благодаря этому новые займы онлайн на карту не выдадут без проверки кредитной истории на открытые просрочки и детальной верификации документов. Сделки стали безопасными и защищенными.

Просмотры: 15