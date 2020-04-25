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Новые поручения Премьер-министра России по борьбе с коронавирусом
Фото: ТАСС

Новые поручения Премьер-министра России по борьбе с коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:43 25.04.2020

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля. Исполнение распоряжений председатель правительства возложил на министерства и профильные ведомства.

Что именно поручил Премьер:

  • Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав должны представить предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных для бизнеса из-за распространения коронавируса.
  • Роспотребнадзор представит предложения для организации взаимодействия с бизнесом для продолжения работы в условиях пандемии.
  • Минздрав должен обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
  • Минздрав и Роспотребнадзор подготовят предложения по единым критериям госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от тяжести течения заболевания.
  • Роспотребнадзор определит субъекты России, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции. По результатам он должен проинформировать Минздрав России и соответствующие регионы страны.
  • Роспотребнадзору, Минздраву, Минтрансу и МВД поручено подготовить рекомендации для граждан о мерах предосторожности.
  • МЧС, Минобороны и Роспотребнадзор должны представить предложения о массовой дезинфекции зданий и уличных пространств.
  • Минздрав, Минпромторг и Минфин представят согласованные предложения по организации централизованной закупки лекарств, необходимых для лечения пациентов с коронавирусом.
  • Минздраву, Минэкономразвития, ФМБА, Роспотребнадзору также поручено представить решения по сокращению сроков сертификации в РФ зарубежных аппаратов ИВЛ.

Новые поручения Премьер-министра России по борьбе с коронавирусом

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