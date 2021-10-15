Новые правила выезда детей за границу вступят в силу 17 октября

В России с 17 октября начинает действовать новый порядок выезда детей за границу, сообщил пресс-центр МВД РФ. Согласно вступающим в силу правилам, один из родителей сможет запретить выезд ребенка на определенный срок. Кроме того, родители-иностранцы, которые запретили ребенку выезд, не смогут выехать вместе с ним.

Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств, — сообщили в МВД (цитата по ТАСС ).

Что еще изменится:

заявление о запрете можно будет отозвать;

родителям без российского гражданства нельзя будет вывезти ребенка за рубеж, если они ранее сами установили запрет на это;

заявления на запрет выезда будут рассматриваться не пять рабочих дней, а два;

МВД будет заранее уведомлять мать или отца о том, что другой родитель запретил выезд.

Споры относительно несогласия законных представителей несовершеннолетнего на его выезд из РФ, как и прежде, должны решаться исключительно в судебном порядке, отметили в министерстве.

Новые правила МВД утвердило 7 октября. Юристы отмечали, что они более конкретные, чем старые, и в целом упрощают выезд ребенка за рубеж.

Источник: Коммерсант