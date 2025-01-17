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Новых выбросов нефтепродуктов на евпаторийском побережье не зафиксировано
источник фото: пресс-служба администрации Евпатории

Новых выбросов нефтепродуктов на евпаторийском побережье не зафиксировано

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 15:44 17.01.2025

За последние несколько дней выбросов нефтепродуктов на побережье Евпатории не зафиксировано. Об этом сообщил глава администрации Евпатории на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

Александр Юрьев отметил, что данные мониторинга Министерства чрезвычайных ситуаций РК свидетельствуют о том, что пятна мазута в Каламитском заливе и вблизи не обнаружены. Глава администрации также напомнил, что городские волонтеры и ветеринарные врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим птицам, которые периодически появляются на побережье.

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При обнаружении пострадавших от мазута птиц их можно самостоятельно доставить в помывочный пункт на базе МУП «Экоград» (ул. Черноморское шоссе, 25) или сообщить об этом в ЕДДС по телефонам: +7(36569)42050, +79788987909.

Все желающие могут присоединиться к волонтерскому движению по ссылке-приглашению: https://t.me/+JUwNC2te1rYzOTZi

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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