Новых выбросов нефтепродуктов на евпаторийском побережье не зафиксировано

За последние несколько дней выбросов нефтепродуктов на побережье Евпатории не зафиксировано. Об этом сообщил глава администрации Евпатории на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».
Александр Юрьев отметил, что данные мониторинга Министерства чрезвычайных ситуаций РК свидетельствуют о том, что пятна мазута в Каламитском заливе и вблизи не обнаружены. Глава администрации также напомнил, что городские волонтеры и ветеринарные врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим птицам, которые периодически появляются на побережье.
При обнаружении пострадавших от мазута птиц их можно самостоятельно доставить в помывочный пункт на базе МУП «Экоград» (ул. Черноморское шоссе, 25) или сообщить об этом в ЕДДС по телефонам: +7(36569)42050, +79788987909.
Все желающие могут присоединиться к волонтерскому движению по ссылке-приглашению: https://t.me/+JUwNC2te1rYzOTZi
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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