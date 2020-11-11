Новый год в Крыму? Эксперты говорят: тур обойдётся недорого, если покупать его сейчас

В Аналитической службе АТОР сообщили: по минимальной и средней цене на новогодние пакетные туры с захватом праздничной ночи из популярных российских направлений в середине ноября лидирует Санкт-Петербург, а из зарубежных направлений – Турция. Таковы данные федеральной сети турагентств «1001 тур» .

Исследовались цены туров на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы, с захватом самого Нового года (вылет 27 декабря 2020 г. и возвращение в первых числах января 2021 года). Исключение из правила – направление Занзибар, где из-за периодичности чартеров бралась минимальная длительность в 9 ночей, а дата вылета – 26 декабря, — отмечают эксперты АТОР.

При исследовании для российских курортов цены брались на недельные туры на двоих в отелях 3* с завтраками, а для зарубежных исследовались цены на отели 3* с питанием «все включено».

На данный момент, — по оценкам специалистов, — наиболее комфортными по цене сейчас выглядят популярные российские направления. В пятерке лидеров по цене новогоднего тура на двоих – Санкт-Петербург, Крым, Сочи (приморский кластер), Калининград и Приэльбрусье.

Минимальные цены на новогодние недельные туры с заездом 27.12.2020 в отели 3* России и зарубежных стран

На шестом месте в список российских направлений «вклинивается» Турция (несмотря на то, что в этом случае цена тура включает питание «все включено», а не «завтраки, как в России). Новогодняя Турция в отелях 3*, таким образом, оказывается сейчас для вылетов из Москвы дешевле, чем Шерегеш, Байкал и даже чем сверхпопулярная и загруженная в этом году Красная Поляна.

Из массовых популярных зарубежных направлений отели 3* All Inclusive оказываются сейчас комфортными по цене только в ОАЭ.

Минимальные цены на новогодние туры в отели 3* с таким типом питания на Занзибаре, Кубе и Мальдивах оказываются в 2,6-3,7 раза выше, чем на туры с завтраками в Шерегеш и в 6-11 раз выше, чем в приморские отели Сочи.

Хотя к цене туров в российские отели на завтраки придется в реальности прибавить стоимость питания вне отеля, напомним, что на эти туры можно получить кешбэк в размере 20% от цены тура на карту «Мир», — говорят в АТОР.

Напомним, власти РК прогнозируют, что отпраздновать Новый год в Крыму приедут порядка миллиона туристов — здесь.