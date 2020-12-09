Новый год в Крыму? Во что обойдется посуточное жилье у моря?

Новый 2021-й год не встретишь за праздничным столом в ресторане, не полетишь на Ибицу или на Бали, не закатишься в караоке спеть свою любимую песню. Все запрещено… Но по крайней мере, путешествия по стране пока разрешены. Может, поехать на новогодние каникулы в Крым, почувствовать, что такое южная зима?

Однако в предвкушении праздников арендодатели жилья в Крыму подняли цены, которые местами уже выше подмосковных. Эксперты портала Мир Квартир решили выяснить, во сколько обойдется новогодний постой на полуострове.

Что делать в Крыму на Новый год?

В новогоднем Крыму множество вариантов проведения праздников – у моря, в горах, на площадях, во дворцах. Салют, ночные купания в бассейне с подогревом и видом на море, катания на снегоходах, лыжах и коньках – не волшебство ли?

Кроме того, провести зимние каникулы в Крыму можно не только весело, но и с пользой для здоровья, если задаться целью не набрать, а скинуть парочку килограмм. Да-да, в Крыму все праздники работают специальные фитнес-лагеря – главное в них не банкеты, а танцы и подвижные конкурсы.

Гулять по дворцам и ездить по канатке в Ялте: 8 тысяч рублей

В Ялте можно гулять по дворцам. Массандровский и Воронцовский, к примеру, работают и 1 января. Канатные дороги тоже функционируют и ездят автобусы до Ласточкиного гнезда. По канатке можно добраться до знаменитого горного плато Ай-Петри, где всегда лежит снег и где работает южная резиденция Деда Мороза.

А еще в Ялте можно ходить по набережной и любоваться светящимися арт-объектами – тамошние предприниматели перед Новым годом соревнуются в украшении своих заведений. Такие затейники!

Если повезет, то температура ялтинского воздуха может прогреться до 18 градусов Цельсия, такое в «жемчужине у моря» уже бывало.

В базе Mirkvartir.ru мы нашли, что рядом с озером на улице Красина в Ялте можно арендовать двухэтажный дом площадью 70 кв. м. В вашем распоряжении будут две спальни и оборудованная кухня-студия, мангал ручной работы, большой двор для прогулок, беседка с подвесной кроватью, гараж на две машины и панорамная крыша, с которой можно созерцать морские закаты и горы, — отмечают специалисты портала.

Аренда новогодних суток обойдется в таком доме в 8 тыс. рублей. Дальновидный собственник предусмотрел залог в размере 20 тыс. рублей в качестве гарантии сохранности своего имущества. Если вы не приедете, залог вам не вернут. А заселят вас только по предварительному бронированию с задатком в размере оплаты первых суток в качестве гарантии заезда.

Заняться дайвингом в Евпатории: от 4,5 тысяч рублей

В Евпатории на новогодние праздники планируют установить зимние скульптуры и украсить улицы иллюминацией. Кому-то интересным покажется морской порт, а кому-то «Евпаторийские колбасы» или «Евпаторийский винзавод классических вин».

А еще там можно заняться дайвингом – температура воды в море прогревается зимой до 10 градусов, а снаряжение можно взять напрокат. Самых опытных ныряльщиков под водой ждет наряженная елка, и там нет запретов на проведение банкетов.

Снять двухэтажный коттедж размером 30 «квадратов» в курортной зоне Евпатории на Новый год можно за 4,5 тыс. рублей (ниже на фото). В обычное время этот дом сдается в аренду за 1,5 тысячи. Рядом набережная Горького, от дома до моря всего 200 м. На первом этаже располагаются гостиная и кухня, на втором спальня. Есть большая двуспальная кровать и диван, телевизор и интернет.

Релаксировать в Сакском районе: от 16 тысяч рублей

На северо-западе Крымского полуострова, в 20 км от Евпатории расположился город Саки. Это старейший курортный город Крыма с инфраструктурой, приспособленной для колясочников. В скромном городке Саки почти 200 лет тому назад дышал целебным воздухом Николай Васильевич Гоголь, и в курортном парке в напоминание об этом установили бюст писателя.

Неподалеку от соленого Сакского озера арендовать двухэтажный дом размером 320 кв. м можно за 16-35 тыс. рублей в сутки. Цена зависит от количества гостей – чем больше, тем дешевле. За отдельную плату вам подогреют бассейн и организуют сауну.

В доме семь спален, шесть из которых «эконом», а одна luxe. В доме спокойно разместятся 16 гостей. Приветствуются семейные пары с детьми.

Собственник называет свой особняк «семейной релакс-виллой», желая показать отдыхающим, что место здесь тихое и спокойное, так что если вы хотите убежать от шума праздничных салютов, то вам туда.

Слушать поздравление президента в Симферополе: от 2,5 тысяч рублей

Новогодняя программа в Симферополе проходит на площади Ленина. Здесь в декабре работает праздничная ярмарка. За пять минут до боя курантов в новогоднюю ночь на площади транслируют поздравление президента.

Снять однокомнатную квартиру размером 30 «квадратов» в Симферополе в новогоднюю ночь можно за 2,5 тыс. рублей (выше на фото). В обычное время это жилье сдается за 1,7 тысяч. Квартира располагается на третьем этаже панельной пятиэтажки 1968 года постройки. Рядом парк Гагарина. В квартире есть двуспальная кровать и диван. Хозяйка выдает гостям «турецкое постельное белье и приветственные чай и кофе».

Плавать в бассейне с подогревом в Гурзуфе: от 9,5 тысяч рублей

Дороже всего встречать Новый год в Гурзуфе. Небольшой поселок в 11 км от Ялты от ветров оберегают Крымские горы. Здесь все непомерно дорого, как летом, так и в зимние праздники. В Гурзуфе любили отдыхать великие русские классики Чехов, Бунин, Горький и Куприн, но им отдых обходился дешевле.

Арендовать студию размером 62 кв. м предлагают в аренду на девятом этаже 11-этажного ЖК «Гурзуф Ривьера», который находится на берегу моря. А на его территории есть бассейн с подогревом и шезлонгами. Студия включает в себя гостиную и полноценную кухню с набором посуды, плитой, посудомоечной машиной и микроволновкой. Есть большой балкон-терраса с диваном, креслами и столиком, где можно насладиться великолепным видами.

В паркинге собственники предоставляют место для машины. Стоимость этого жилья на Новый год составляет 9,5 тыс. рублей за сутки, при условии, что вы останетесь там, наслаждаясь морскими пейзажами из окна, на семь суток. Итого за неделю 66,5 тыс. рублей.

Источник: Мир Квартир

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