Новый год в Севастополе встретят без корпоративов. COVID-19 диктует правила

Запрет на оказание всех культурно-массовых мероприятий — в связи с COVID-19 — в заведениях общественного питания, гостиничных комплексах, санаторно-курортных учреждениях и иных подобных местах вводится с 20 декабря по 15 января.

Речь идет о банкетах, свадьбах, торжественных, новогодних, корпоративных и других подобных мероприятиях. Также под запретом культурно-массовые мероприятия на городских площадях, в домах культуры, торгово-развлекательных и спортивных комплексах, гостиницах и образовательных учреждениях. Из-за эпидемиологической ситуации Новый год должен стать исключительно семейным праздником, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

По словам Губернатора, новогодние утренники и елки будут разрешены только в детских садах и в отдельно взятых классах школ.

Это важно для детей. Речь идет о закрытых устойчивых группах. Там риск заражения минимален, — заявил чиновник.

При этом Губернатор не исключил, что в рамках новогодних праздников могут разрешить ограниченную работу театров и кинотеатров. В настоящее время деятельность этих учреждений приостановлена.

Предлагаю вернуться к этому вопросу в декабре. Возможно разрешим провести новогодние спектакли, концерты и показы при заполняемости залов не более 30% от общего количества посадочных мест и без людей группы риска – старше 65 лет. Посмотрим, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в городе, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Кроме того, в Севастополе продолжают действовать все введенные ранее ограничения: обязательный масочный режим при посещении торговых центров и в транспорте, запрет на работу заведений общепита с 22 часов вечера до 7 утра, режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, запрет всех досуговых и культурно-массовых мероприятий, приостановка экскурсионных услуг, заселение в места размещения только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Михаил Развожаев попросил Департамент общественной безопасности вместе с полицией усилить работу по соблюдению ограничений, прежде всего, в сфере нелегального заселения приезжих и ночного досуга.