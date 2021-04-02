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Новый корпус 4-й горбольницы Севастополя построят в районе парка Учкуевка

Новый корпус 4-й горбольницы Севастополя построят в районе парка Учкуевка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:36 02.04.2021

Новый корпус больницы №4 построят в районе парка Учкуевка. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отвечая на вопрос телезрителя о судьбе заброшенной территории вблизи парка.

Это старый инфекционный госпиталь на территории недействующего военного городка. Сейчас завершается процесс передачи этого участка в городскую собственность. На этом участке мы планируем разместить полноценный корпус четвертой больницы,  — отметил Михаил Развожаев.

Новый корпус 4-й горбольницы Севастополя построят в районе парка Учкуевка

Губернатор напомнил, что во время встречи Президента Владимира Путина с севастопольскими общественниками главный врач городской больницы №4 Валентина Гавриляк рассказала, что ее учреждение остро нуждается в дополнительных мощностях. Президент поручил оказать поддержку.

Все существующие постройки на этом земельной участке будут демонтированы. Спроектируем новую современную больницу. На территории есть зеленые насаждения, сохраним их по максимуму,  — подчеркнул Михаил Развожаев.

Новый корпус 4-й горбольницы Севастополя построят в районе парка Учкуевка

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Новый корпус 4-й горбольницы Севастополя построят в районе парка Учкуевка

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