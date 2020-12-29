Новый корпус инфекционной больницы в Севастополе готовят к приёму пациентов

Второй модульный корпус, построенный в рекордно короткие сроки на территории инфекционной больницы в Севастополе, будет специализироваться на лечении людей с C0VID-19. Он рассчитан на 34 мельцеровских бокса. Первых пациентов модуль примет до нового года.

Строительная готовность 100%. Все анализы и пробы Роспотребнадзор отобрал. Документы соответствующие в Симферополь отвозим. Так как предварительно все замечания были устранены, надеемся, что оперативно получим документы от Роспотребнадзора на соответствие всем нормам, и модуль начнет работать. Наши врачи достаточно позитивно оценивают труд строителей. Условия для работы медиков и условия для пациентов достаточно хорошие, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя.

Губернатор поблагодарил главного врача инфекционной больницы Ингу Матяж за рекомендации, которые строители учитывали в процессе работы.

Вместе с главным врачом Ингой Александровной удачно все продумали: тут есть специальные помещения на этажах для медперсонала, где можно зайти, переодеться, получить ПЧК, выйти на пост, принять душ после смены, переодеться в чистую одежду. Для маломобильных граждан предусмотрено два бокса на первом этаже, есть лифт на второй этаж. В целом сделано 34 мельцеровских бокса — в каждом есть три точки подключения кислорода: то есть при необходимости сможем доставить кровати и сделать 102 места, – отмечает губернатор города.

Ежедневно в Севастополе фиксируется до 90 новых случаев заболевания COVID-19 и дополнительные койки позволят системе здравоохранения стабильно контролировать ситуацию.

Этот модуль нам сейчас очень поможет, особенно в праздники усилит нашу антиковидную систему здравоохранения. Сейчас мы полностью запустили «Изумруд» — как отделение для лечения больных с легкой формой. С вводом нового модуля мощность коечного фонда значительно повышается, – заявил Михаил Развожаев.

Напомним, новый модуль является вторым боксом, построенным на территории инфекционной больницы в этом году. В целом на мероприятия по борьбе с коронавирусом в этом году было направлено более 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя