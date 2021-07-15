Новый корпус севастопольской школы №54 готов на треть

В Гагаринском районе продолжается строительство корпуса начальной школы №54 по адресу проспект Октябрьской Революции, 24.

Сейчас на объекте ведутся монолитные работы, а также гидроизоляция стен цокольного этажа здания. Здание школы состоит из трёх этажей и рассчитано на 450 учащихся. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 30%, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Проектом предусмотрены учебные классы, игровые для групп продленного дня, кабинет логопеда, два кабинета информатики с лаборантской, гардеробная зона с разделением пространства на ячейки классов, спортивный зал с раздевалками, душевыми и санузлами, класс хореографии, актовый зал с эстрадой на 370 посадочных мест, пищеблок с обеденным залом, библиотека и служебные помещения.

Работы на объекте выполняет местный подрядчик — компания «Альфа групп».

Сейчас выполняется возведение монолитного каркаса, следующий этап — заполнение ограждающих конструкций, фасадные и кровельные работы. Работы идут по графику, на площадке на сегодняшний день 30 рабочих, — говорит генеральный директор компании-подрядчика Сергей Аксёнов.

В каждом классе нового корпуса будет предусмотрено отдельное место для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Строительные работы должны завершиться в 2022 году. Цена контракта – порядка 480 млн руб.

Напомним, в настоящее время в Севастополе ведётся строительство ещё четырёх учреждений образования: это корпус начальной школы № 37 на проспекте Октябрьской Революции, общеобразовательная школа в бухте Казачья, школа в районе 5 км Балаклавского шоссе и на улице Челюскинцев на Северной стороне, которые смогут принять ещё более 2 тысяч детей.