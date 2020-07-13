Новый нацпроект в сфере внутреннего туризма пойдет Крыму на пользу

Глава Крыма Сергей Аксёнов поддерживает предложение Вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о разработке нового нацпроекта в сфере внутреннего туризма. По мнению Сергея Аксёнова, разработка и реализация такого проекта будет способствовать стратегическому развитию отрасли и координации уже действующих программ.

Глава РК напомнил, что в Крыму действует республиканская Государственная программа развития курортов и туризма, которая предусматривает ряд системных мер, направленных на комплексное развитие туристических территорий, диверсификацию и продвижение крымского туристического продукта, повышение качества обслуживания туристов. Важные проекты по модернизации инфраструктуры санаторно-курортного комплекса реализуются в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года и ведомственных программ.

В то же время мы понимаем, что в этом плане у нас еще много нерешенных вопросов, — добавил Глава Республики.

Сергей Аксёнов считает, что новый национальный проект позволит более эффективно использовать те резервы для качественного роста внутреннего туризма, о которых сегодня говорил Президент РФ Владимир Путин.