Новый образовательный сезон «Тавриды» в Крыму откроет школа «#МЫВМЕСТЕ»

На площадке арт-кластера под Судаком будут жить, учиться и творить 300 молодых деятелей культуры и искусств, которые развиваются в сфере креативных индустрий. Впервые в истории «Тавриды» участниками школы станут 100 молодых творцов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Важным направлением работы будет совместное творчество, и как результат – создание новых креативных коллабораций.

Такие особые творцы не ограничены в своих взглядах: они смотрят дальше, выше, шире, свободнее – с другой точки зрения – и находят новые смыслы и новые способы реализовать себя. На старте образовательного сезона мы открываем новое направление в работе арт-кластера и берем на себя новую, важную социальную функцию. Как и всегда, образовательная программа, проживание и питание на территории арт-кластера будут бесплатными для всех участников, – цитирует пресс-служба АНО «Центр развития культурных инициатив» руководителя арт-кластера «Таврида», генерального директора АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергея Першина.

Школа «#МЫВМЕСТЕ» в Крыму пройдет с 1 по 6 июня.

Сейчас арт-кластер «Таврида» продолжает обустройство территории для комфортного пребывания всех гостей. Участникам с ОВЗ будут доступны дополнительные сервисы, – говорит заместитель генерального директора АНО «ЦРКИ» по инфраструктуре и сервисному сопровождению проектов Андрей Матвеев.

Образовательная программа школы включает в себя пять направлений: «Музыка», «Хореография», «Театр и кино», «Арт» и «Медиа».

Мы подготовили большую программу: участников ждут шоу-кейсы с презентацией авторских продуктов и идей, созданных совместно с арт-сообществами, творческие мастерские с экспертами индустрии культуры и искусства, сессии мотивационного сторителлинга от почетных гостей – лидеров креативных индустрий, – сообщила заместитель генерального директора АНО «ЦРКИ» по контенту Ксения Артьемьева.

Во время школы участники пройдут кастинг и под руководством режиссера создадут творческие номера, которые войдут в программу шоу резидентов на Фестивале «Таврида.Арт» с 8 по 12 сентября. В рамках школы запланирована съемка документального социального видеопроекта о жизни героев с ОВЗ, их поиске успеха и победах.

Участники познакомятся друг с другом заранее, в регионах проживания. Со своими сопровождающими уже сплоченной командой они прибудут на площадку в Крыму. Это поможет преодолеть барьер в общении, улучшить социальные компетенции и легко погрузиться в творческую атмосферу.

Регистрация на антишколу открыта до 26 апреля на сайте https://tavrida.art/antischools-social

фото: пресс-служба АНО «Центр развития культурных инициатив»