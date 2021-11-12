Новый спортивный комплекс «Динамо» в Симферополе планируется открыть 25 декабря  

В Крыму продолжается строительство спортивных сооружений. Сегодня ход строительства спорткомплекса «Динамо» на улице Декабристов в Симферополе проверил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Многие жители помнят предыдущее здание этого спорткомплекса, долгие годы в нём занималось немало спортсменов. В настоящее время возведено новое здание спорткомплекса, сдача в эксплуатацию которого должна состояться 25 декабря этого года. В настоящее время на объекте работают 84 человека, есть вся необходимая специализированная техника. Ведётся обустройство внутренних помещений, делается новый большой спортивный зал. Подведено электро- и водоснабжение. В спорткомплексе смогут заниматься более тысячи человек разными видами спорта, — рассказал Юрий Гоцанюк.

В частности, по словам премьер-министра Крыма, на первом этаже спорткомплекса размещены конференц-зал на 45 мест, фитнес-бар, тренировочный зал борьбы на 30 человек, тренажерный зал и фитнес зал. К каждому спортивному залу предусмотрены инвентарные, тренерские, раздевальные и душевые. Здесь же предусмотрены массажный кабинет, помещение персонала и для уборочного инвентаря, технические помещения.

На втором этаже размещены тренажерный зал, кабинеты администрации. Отдельным блоком предусмотрены 11 комнат отдыха для спортсменов. На третьем этаже запроектирован универсальный крытый спортзал для соревнований и тренировочных занятий по разным видам единоборств, художественной гимнастике и другим видам спорта, с трибунами на 1000 зрительских мест, а также медицинский центр, — сказал Гоцанюк.

На втором уровне универсального зала на балконах размещены зрительские места повышенной комфортности, где также предусмотрены зрительские места для маломобильных групп населения, зал совещаний, помещения для прессы, комментаторская, технические помещения для управления звуком и табло.