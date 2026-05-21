Новый автобусный маршрут связал Симферополь и Форос

Уточняется, что автобусы курсируют ежедневно от автостанции «Курортная» в Симферополе.

Так, из столицы Крыма в Форос можно отправиться в 08:00 и 16:05. Из Фороса в Симферополь – в 11:30 и 19:25. Время в пути составит менее трех часов.

Ранее сообщалось, что с 20 мая запускают новый автобусный маршрут из Алушты в Ялту. Временный автобус №53 «Алушта – Ялта» прекращает свою работу, вместо него будет запущен новый постоянный маршрут №244-01. Рейсы будет обслуживать предприятие «Крымтроллейбус».

источник: РИА Новости Крым