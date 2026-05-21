Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Новый автобусный маршрут связал Симферополь и Форос
Новости Республики
Новый автобусный маршрут связал Симферополь и Форос
фото: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

Новый автобусный маршрут связал Симферополь и Форос

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 21.05.2026

Новый сезонный автобусный маршрут запустили между Симферополем и Форосом. Об этом сообщили в администрации Ялты.

Уточняется, что автобусы курсируют ежедневно от автостанции «Курортная» в Симферополе.

Так, из столицы Крыма в Форос можно отправиться в 08:00 и 16:05. Из Фороса в Симферополь – в 11:30 и 19:25. Время в пути составит менее трех часов.

Узнайте больше:  Крым - в лидерах по росту числа бронирований загородных домов с бассейнами

Ранее сообщалось, что с 20 мая запускают новый автобусный маршрут из Алушты в Ялту. Временный автобус №53 «Алушта – Ялта» прекращает свою работу, вместо него будет запущен новый постоянный маршрут №244-01. Рейсы будет обслуживать предприятие «Крымтроллейбус».

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 11

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.