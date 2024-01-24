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Новый автобусный маршрут Ялта — Мариуполь из продлили до Донецка
фото: pikist.com

Новый автобусный маршрут Ялта — Мариуполь из Крыма продлили до Донецка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:08 24.01.2024

Новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта — Мариуполь, запущенный из Крыма, продлили до Донецка, а также изменили время отправления с учетом комендантского часа, сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.

Министерство транспорта Республики Крым сообщает о продлении пути следования автобусного маршрута Ялта-Мариуполь до г. Донецк. Кроме того, в связи с необходимостью соблюдения комендантского часа в новых регионах РФ изменяется время отправления рейса Ялта-Мариуполь-Донецк, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее министерство транспорта республики сообщало, что автобус будет отправляться из Ялты в 11:00, но с учетом комендантского часа его перенесли на 7:30 с 27 января, за исключением 28 и 31 января. Из Алушты отправление перенеслось на 08:25, из Симферополь — на 09:55, из Джанкоя — 11:50.

По данным Министерства транспорта Республики Крым, в настоящее время регулярно между Крымом и новыми регионами курсируют автобусы по маршрутам Джанкой — Геническ, Симферополь — Бердянск, Симферополь — Мелитополь, Ялта — Геническ, Ялта — Мелитополь, Симферополь — Скадовск, Евпатория — Симферополь — Геническ, Евпатория — Мелитополь и Ялта — Минск.

источник: ТАСС

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