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Новый детский сад-ясли строится в микрорайоне Симферополя «Новониколаевский»

Новый детский сад-ясли строится в микрорайоне Симферополя «Новониколаевский»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 14:49 17.04.2024

Учреждение рассчитано на 120 воспитанников.

Строительство нового детского сада-яслей ведется в микрорайоне «Новониколаевский» города Симферополя.

В настоящее время специалисты подрядной организации выполняют бетонирование стен подвала, армирование вертикальных конструкций, вынос существующих инженерных сетей за границы участка. Строительная готовность объекта составляет 10 %. В здании оборудуют групповые помещения, в каждом из которых будут спальни, игровые комнаты и санузлы. Также здесь предусмотрены актовый и спортивный залы, отдельный пищеблок, медкабинет и помещение охраны, — сообщили в республиканском министерстве строительства и архитектуры.

Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Объем финансирования строительства в соответствии с инвестиционным паспортом составляет 231,2 млн. рублей. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2026 года.

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