Новый детский сад-ясли строится в микрорайоне Симферополя «Новониколаевский»

Строительство нового детского сада-яслей ведется в микрорайоне «Новониколаевский» города Симферополя.

В настоящее время специалисты подрядной организации выполняют бетонирование стен подвала, армирование вертикальных конструкций, вынос существующих инженерных сетей за границы участка. Строительная готовность объекта составляет 10 %. В здании оборудуют групповые помещения, в каждом из которых будут спальни, игровые комнаты и санузлы. Также здесь предусмотрены актовый и спортивный залы, отдельный пищеблок, медкабинет и помещение охраны, — сообщили в республиканском министерстве строительства и архитектуры.

Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».