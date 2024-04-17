Новый детский сад-ясли строится в микрорайоне Симферополя «Новониколаевский»

Учреждение рассчитано на 120 воспитанников.
Строительство нового детского сада-яслей ведется в микрорайоне «Новониколаевский» города Симферополя.
В настоящее время специалисты подрядной организации выполняют бетонирование стен подвала, армирование вертикальных конструкций, вынос существующих инженерных сетей за границы участка. Строительная готовность объекта составляет 10 %. В здании оборудуют групповые помещения, в каждом из которых будут спальни, игровые комнаты и санузлы. Также здесь предусмотрены актовый и спортивный залы, отдельный пищеблок, медкабинет и помещение охраны, — сообщили в республиканском министерстве строительства и архитектуры.
Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».
Объем финансирования строительства в соответствии с инвестиционным паспортом составляет 231,2 млн. рублей. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2026 года.
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С тегами: строительство в Крыму