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Новый детский садик в Бахчисарае должны были сдать еще в октябре. Непорядок
Фото: прокуратура РК

Новый детский садик в Бахчисарае должны были сдать еще в октябре. Непорядок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:11 15.12.2023

Прокурор Бахчисарайского района Сергей Ермаков проверил строящийся в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» детский сад в Бахчисарае. Это новое дошкольное учреждение в 6-м микрорайоне, на ул. Вели Ибраимова должно было быть сдано еще в октябре. На дворе декабрь. Будет ли сдан объект в этом году — большой вопрос.

Совместно с представителем подрядной организации прокурор района осмотрел здание будущего детского сада, прилегающую территорию. В ходе проведенной проверки установлено, что окончание строительства здания дошкольного учреждения было запланировано на октябрь текущего года, однако строительная готовность объекта составляет 90 %, — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время работы по строительству здания дошкольного образовательного учреждения продолжаются.

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