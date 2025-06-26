Новый этап выдачи земли участника СВО в Крыму начнется ближе к 2027 году

Хочу отметить, что непосредственно предоставление земельных участков дальнейшее будет осуществляться уже ближе к 2027 году, – сказал Соловьев.

По его словам, это связано с тем, что Минимущества получило большое количество заявлений от стоящих в очереди лиц, которые хотели бы получить вместо бесплатного земельного участка денежную компенсацию.

Он отметил, что предоставление как земли, так и денежной компенсации вместо нее является основной республиканской мерой поддержки, которую реализует министерство.

По словам замминистра, на данный момент в Крыму определено 7 земельных массивов, в границах которых участники СВО и члены семей погибших бойцов могут получить землю бесплатно.