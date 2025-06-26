Новый этап выдачи земли участника СВО в Крыму начнется ближе к 2027 году

Хочу отметить, что непосредственно предоставление земельных участков дальнейшее будет осуществляться уже ближе к 2027 году, – сказал Соловьев.
По его словам, это связано с тем, что Минимущества получило большое количество заявлений от стоящих в очереди лиц, которые хотели бы получить вместо бесплатного земельного участка денежную компенсацию.
Он отметил, что предоставление как земли, так и денежной компенсации вместо нее является основной республиканской мерой поддержки, которую реализует министерство.
По словам замминистра, на данный момент в Крыму определено 7 земельных массивов, в границах которых участники СВО и члены семей погибших бойцов могут получить землю бесплатно.
Это Симферопольский район – Николаевка, Черноморский район – Окуневка, Сакский район – Лесновка, Молочное и Приветное, и Ленинский район – Каменское и Соляное, – уточнил Соловьев.
По его словам, подбор массивов – процесс «достаточно кропотливый по времязатратный, поскольку их расположение должно полностью соответствовать целому ряду критериев.
Приоритетом, конечно же, является близкое расположение к населенному пункту и к прибрежной полосе. На перспективу рассматриваются возможности и скорейшее подключение ко всем необходимым ресурсным сетям, – сказал он.
Кроме того, «сразу же наперед рассматриваются вопросы по предоставлению транспортных развязок и прочего», добавил Соловьев.
Он напомнил, что встать в очередь на предоставление земельного участка могут ветераны и инвалиды боевых действий – участники СВО, которые на момент 24 февраля 2022 года имели прописку в Крыму, либо проживали на территории республики в течение пяти лет до указанной даты.
Также получить землю в Крыму бесплатно могут лица, заключавшие контракт с организациями, «которые способствуют выполнению задач в вооруженных силах РФ в зоне СВО, отметил Соловьев.
Кроме того, данной мерой поддержки могут воспользоваться лица, которые заключили в военном комиссариате либо в пунктах отбора на военную службу на территории Республики Крым контракт для участия в специальной военной операции, – добавил он.
В этом случае крымскую прописку для получения земли иметь не обязательно – достаточно того, что контракт заключен на территории РК, сказал Соловьев.
Получить бесплатный земельный участок в Крыму или компенсацию за него могут также члены семей погибших бойцов специальной военной операции.
Напомним, о том, что в Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО в 1 млн рублей взамен предоставления земельных участков, глава республики Сергей Аксенов сообщил 25 апреля.
источник: РИА Новости Крым
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