Новый фейк — массовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму

В Крыму мошенники распространяют новые фейки в социальных сетях о массовых выплатах жителям республики. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Республике Крым.

В последнее время в Крыму участились случаи распространения фейков в соцсетях о новых массовых выплатах семьям с детьми и пенсионерам. Недостоверная информация попадает в родительские чаты или группы по интересам в мессенджерах, — предупреждают в сообщении.

Крымчан призывают не доверять сообщениям подобного рода и предупреждают о том, то переход по ссылкам в таких материалах может обернуться потерей денег.

В МВД России ранее опровергли существование своей интернет-приемной. Ведомство не принимает обращений от граждан в соцсетях и мессенджерах – данные от пользователей таким образом собирают фейковые ресурсы.

источник: РИА Новости Крым