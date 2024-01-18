Новый год начался отлично: миллиард рублей «Русского лото» выиграла семья логопеда и токаря

Победителями новогоднего тиража «Русского лото», который состоялся 1 января 2024 года в прямом эфире НТВ, стали Светлана и Юрий Семеновы* — логопед и токарь из Тюмени.

В декабре 2023 года Юрий Семенов купил несколько подарочных наборов на тираж «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». В качестве новогоднего подарка один из тубусов с билетами он вручил супруге Светлане со словами: «Выигрыш делим поровну». В тот момент мужчина и представить не мог, что уже 1 января 2024 года они с супругой выиграют 1 000 000 150 рублей. Спустя почти две недели после проведения новогоднего тиража, 12 января, победители приехали в лотерейный центр «Столото» в Москве для оформления баснословного выигрыша, предоставили выигрышный типографский билет, прошли требуемую по закону идентификацию и рассказали свою историю победы.

Многолетний усердный труд и жизнь рука об руку

Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом, — рассказала Светлана Семенова.

Светлана — логопед-дефектолог с многолетним стажем, а её муж Юрий — по профессии токарь. На север они переехали около 30 лет назад. В жизни им все давалось непросто. Они всего достигали усердным трудом. Все жизненные сложности супруги преодолевали вместе, держась рука об руку. Светлана и Юрий в браке уже 40 лет и вскоре будут отмечать рубиновую свадьбу. Пара даже удостоена награды «Семья года» в честь Дня семьи, любви и верности.

Новогодний сюрприз жене: миллиард в тубусе

Семеновы живут скромно и не привыкли к публичности, поэтому они делегировали пресс-службе «Столото» дальнейшее общение со СМИ, предоставив согласие на публикацию своих имен, фотографий и истории выигрыша. Таким образом победители хотят максимально оградить себя от личного общения с прессой и чрезмерного внимания от посторонних для них людей. Победителям нужно время, чтобы осознать случившееся, ведь они никогда раньше не имели дела с такой внушительной суммой денег и вниманием СМИ.

Тем не менее, Семеновы посчитали справедливым и важным поделиться своей историей победы, ведь многие участники интересовались, кто же стал тем самым обладателем «Новогоднего миллиарда».

Мы не особо суеверные, но я иногда утром слушаю советы астрологов и напутственно пересказываю их Юре. В целом, гороскоп сулил, что 2024 год откроет для меня новые возможности и будет финансово благополучным. Когда муж вручил мне тубус по случаю праздника, я отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Новый год встретили вдвоем. Загадали под бой курантов желания о благополучии нашей семьи и близких. 1 января включили розыгрыш по телевизору и начали проверять билеты, — рассказала Светлана.

Когда ведущая объявила: «Стоп игра. Миллиард разыгран!», а позже в бегущей строке появился номер счастливого билета, супруги переглянулись и поняли, что заветный билет именно в их руках. Осмыслив ситуацию, победители начали собирать необходимый для оформления пакет документов, купили авиабилеты в Москву на удобную для них дату 12 января и приехали в лотерейный центр «Столото», чтобы оформить свой выигрыш.

Планы на жилье, здоровье и бизнес

Согласно российскому законодательству выигрыши в тиражные лотереи выплачиваются не позднее 180 дней с даты обращения за выигрышем. Сумма, которую получат победители «Новогоднего миллиарда», за вычетом налога составит 850 100 128 рублей, поскольку налог на выигрыш в размере 1 000 000 150 рублей составит 149 900 023 рубля. Эта сумма складывается из 650 000 рублей (13% от 5 000 000 рублей) и 149 250 023 рублей (15% от 995 000 150 рублей), так как с 1 января 2021 года на сумму выигрыша, превышающую 5 000 000 рублей действует ставка 15%.

При этом у Семеновых уже созрели планы на то, как потратить часть выигрыша. Деньги никогда не доставались им с легкостью, поэтому они точно знают им цену и к тратам отнесутся рационально.

В первую очередь, хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином, — рассказала Светлана.

Профессию логопеда-дефектолога победительница считает своим призванием. Она много времени проводит за чтением профессиональной литературы, изучает новые методики. Ее супруг даже поставил для Светланы отдельный большой шкаф для методических материалов. Кроме того, супруги хотят отправиться в путешествие. Юрий на выигранные деньги купит себе новый автомобиль. Кроме того, часть выигрыша супруги планируют потратить на адресную благотворительность.

У Светланы и Юрия двое детей. Они живут в других городах. Дочь работает неврологом, а сын — стоматологом. Пара гордится своими детьми и считает их самым главным подарком судьбы. Со слов победительницы, выигрыш в лотерею к лучшему изменит жизнь всех домочадцев и облегчит ее.

Продавец удачи

Юрий около трех лет увлекается лотереями. Участвует в розыгрышах практически каждую неделю. Чаще всего покупает билеты в фирменных точках продаж «Столото».

Да, у меня есть пара любимых лотерейных киосков и продавцов билетов. Помню, в тот день я купил билет моментальной лотереи в новогоднем дизайне и выиграл 5 000 рублей. На эти деньги сразу же выбрал тубусы на «Новогодний миллиард». Один из них и оказался судьбоносным, — поделился Юрий.

Лотереи для него — и приятное времяпрепровождение, и шанс испытать удачу.

Лотереи — это игра с удачей. Повезло – не повезло. Никогда нельзя расстраиваться из-за проигрышей. Это как в рыбалке. Помню, однажды пошел на ловлю, а там один рыбак за весь день ничего путного не поймал. А я постоял минут 15 и большую щуку вытащил. Так и в лотерее. Тут главное относиться спокойно, не тратить много средств, всегда надеяться и верить в лучшее, — посоветовал победитель.

По словам Светланы, у ее мужа «золотые руки». Тот факт, что именно ими был выбран и куплен билет на миллиард, подтверждает сказанное.

Напомним, по итогам «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» выигрышными стали 9 208 638 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей. Помимо того что в 1526-м тираже был разыгран главный приз в размере 1 миллиард рублей, в первый день нового, 2024 года в «Русском лото» было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей: 87 человек выиграли по 1 млн рублей, еще 13 млн рублей разыграли между 80 участниками лотереи, каждый из них выиграл по 162,5 тыс. рублей. Кроме того, еще 22 счастливчика выиграли по 454 545 рублей, разделив между собой приз первого тура в размере 10 000 000 рублей.

источник: пресс-служба «Столото»