Новый год в Крыму: дорого, даже когда «дешёво»

Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки. Еще традиционно туристы выбирают Феодосию, Судак и Севастополь. Все потому, что Крым – по-своему прекрасен в любом уголке и ракурсе. И в любое время года. Особенно сказочным и даже немножко экзотическим – с Дедом Морозом и Снегурочкой, но без снега и под ялтинскими пальмами – оказывается новогодний Крым.

Самые бюджетные и самые премиальные варианты новогоднего отдыха на полуострове, а также советы туристам – в материале РИА Новости Крым.

По данным популярных сервисов бронирования, в курортной столице Крыма – Ялте – самый дешевый двухместный номер в мини-отеле с 31 декабря на семь ночей без питания обойдется в 14500 рублей. За эти деньги вам предложат комфортабельные номера разной степени оснащенности со всеми удобствами, возможность оставить автомобиль на охраняемой автостоянке, готовить можно на общей кухне или посещать ресторан в отеле. Самый дорогой вариант двухместного размещения в номере категории «Люкс» на этот же срок и в эти же даты в одном из известных крупных премиальных отелей Ялты обойдется в 348 тысяч рублей за неделю. За эту суммы гости получат потрясающий вид на море и горы, кровать размера king size, две ванные комнаты, завтрак, мини-бар в номере, возможность посещать подогреваемый бассейн с морской водой, банный комплекс и солевую комнату. Программы оздоровления оплачиваются отдельно.

В целом на Южном берегу Крыма – от Алупки до Фороса – предлагают большое количество вариантов двуместного семидневного размещения со средними ценами 50-70 тысяч рублей. Но можно выбрать и супер-премиум варианты – личные виллы с отдельным бассейном в окружении потрясающей природы на территории одного из самых современных курортных комплексов, с эксклюзивными предложениями по питанию и досугу и ценником более 2 миллионов рублей за 7 ночей

Отметить праздники в восточном Крыму

Новый год с видом на древнюю генуэзскую крепость в Судаке может стоить от 10500 рублей – это цена за размещение на базе отдыха с простыми деревянными домиками, общей кухней, площадкой для барбекю и парковкой. Самый дорогой номер в одном из бутик-отелей на набережной – 210 000 рублей, за питание придется доплатить.

В Феодосии семь дней новогодних каникул – с 31 по 7 января – в самом скромном сегменте будут стоить 11060 рублей. В данном случае речь идет о частном гостевом доме возле парковой зоны, с небольшими уютными номерами и возможностью самостоятельного приготовления пищи, но без парковки. Президентский люкс в одном из ведущих феодосийских отелей обойдется в 168 тысяч рублей на двоих за семь ночей. Завтрак включен, посещение СПА-зоны с бассейном и саунами – тоже. Оздоровительные программы можно докупить.

В целом средняя цена за 7 дней размещения в восточном Крыму составляет около 40 тысяч рублей без питания.

Каникулы на западе Крыма и в Севастополе

В Евпатории минимальная стоимость семидневного размещения с 31 декабря по 7 января составит 10920 рублей – столько попросят за комнату со сменой белья и общей кухней в частном гостевом доме возле моря. Двухместный люкс по программе «ультра-все включено» в одном из крупных евпаторийских отелей в указанные даты обойдется в 200706 рублей. Узнайте больше: На 18%: снизилась выдача льготной ипотеки

В Саках разбег цен в среднем составляет от 10000 рублей за скромный номер в частном мини-отеле до 70 тысяч – в клубном отеле с бассейном, детской анимацией и трехразовым питанием по системе «шведский стол». Цены на размещение в санаториях Сак с 31 декабря по 7 января составляют от 19950 рублей на одного гостя с подселением, лечебные программы оплачиваются отдельно в зависимости от набора процедур. За новогодний банкет с праздничной программой в среднем придется доплатить от 5 до 10 тысяч рублей.

В Севастополе семидневный новогодний отпуск в отеле в среднем будет стоить около 50 тысяч рублей – речь о размещении с завтраками. Номер самого бюджетного формата обойдется в 11900 – за этот ценник гости получают не только стандартный двухместный номер с видом на море, но и парковку, общую кухню, возможность приготовить шашлык на мангале.

Семидневный отдых в двухместном люксе одного из лучших курортных комплексов города-героя обойдется в 138 тысяч рублей – СПА, подогреваемый бассейн и баня, завтраки включены. За отдельные деньги можно докупить оздоровительные процедуры.

Советы путешественникам

В этом году по сравнению с прошлым новогодний Крым бронируется с плюсом – примерно на 15%, и до 30% у отдельных операторов. Санаторно-курортный комплекс уже сейчас забронирован более всего – до 80%. Поэтому, да – торопиться бронировать нужно было еще вчера, но и сегодня еще можно найти хорошие варианты. В частности, очень широкий потенциал, в том числе, и у малых средств размещения, – говорит председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин.

По его словам, самое дорогое направление – Южный берег, самые дорогие даты – с 31 декабря по 3 января. Это объясняется тем, что большинство отельеров включают в стоимость программу празднования нового года.

В среднем минимум на семь ночей с 3 числа начинается на двоих от 35-50-ти тысяч рулей. С 31-го будет дороже – от 50 до 70 тысяч, но это самые дешевые варианты. Так что если заехать после Нового года, то будет дешевле. Либо до нового года, в первую декаду, – продолжает эксперт.

Большинство средств размещения в Крыму сегодня предлагают хорошую рекреацию, детскую анимацию. В целом, по словам Барзыкина, в Крыму турист найдет предложения на любой кошелек, а если изучать предложения внимательно, можно найти выгодные спецпредложения – их чаще всего предлагают четырех-, пятизвездочные отели.