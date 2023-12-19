Новый год в постели с температурой – или у праздничного стола с родными и близкими?

В период эпидемий противовирусные препараты широкого спектра действия позаботятся о Вашем здоровье

Многие из нас не задумываются о защите своего организма, пока не почувствуют симптомов вируса. И как же бывает обидно, когда болезнь приходит в праздничные дни – кашель, озноб, постельный режим, вместо лыжных прогулок по заснеженному зимнему лесу и посиделок за новогодним столом.

А угроза заболеть под Новый год сейчас вполне реальна. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России идёт в гору. Пик эпидемии ожидается только после Нового года. Появился новый неприятный вирус – «Пирола», разновидность омикрона, особенностью которого является та же симптоматика, что и у обычных ОРВИ. Но при этом осложнения при отсутствии лечения намного опаснее.

Что же делать? Как обезопасить себя и своих близких от вирусной угрозы?

По мнению специалистов, для профилактики и терапии гриппа, ОРВИ и других вирусных заболеваний следует использовать противовирусные препараты широкого спектра активности, сообщает aif.ru. К ним относятся такие препараты как, например, Арбидол, Амиксин и Интерферон.

Одним из наиболее известных средств этой категории является Арбидол с действующим веществом умифеновир. Важно то, что это средство воздействуют только на возбудителей инфекции и не затрагивают иммунную систему. Многочисленные исследования в России и за рубежом доказали его эффективность и безопасность. Например, масштабное исследование ЭГИДА-2020, проведённое в период пандемии в 17 регионах России, показало, что его терапевтическое применение приводит к заметному снижению продолжительности озноба, слабости и кашля, а также интоксикационного и катарального синдромов.

В августе 2023 года в авторитетном международном специализированном журнале Immunity Inflammation and Diseases опубликована большая статья китайских специалистов, которые проанализировали все данные по препарату из информационных баз. Учёные, обобщив накопленную информацию, пришли к выводу, что умифеновир, являясь этиотропным препаратом прямого противовирусного действия, эффективно воздействует на самые разные возбудители ОРВИ, в частности, вирусы гриппа А и В, а также «Омикрон», одним из вариантов которого является «Пирола». При этом у него отмечаются высокий уровень безопасности и низкая вероятность возникновения резистентности.