«Новый Херсонес» открывается 30 июля. Вход — бесплатный (и не только в этот день)

Несколько абзацев о том, что же такое «Новый Херсонес».

И начнем с уже ставшей классикой цитаты Президента России Владимира Путина:

Херсонес — один из истоков нашей духовности. Князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. Это легло в основу строительства единого централизованного российского государства. В этом смысле это место для российского государства является действительно сакральным и очень важным. Здесь переплетается все: и духовные начала, и государственные начала, и исторические, и культурные традиции.

Итак, 30 июля в Севастополе откроется для посетителей крупнейший музейно-храмовый комплекс России – «Новый Херсонес». Он построен в византийском стиле рядом с одноимённым древнегреческим полисом. На территории есть музеи, парк скульптур, амфитеатр, ремесленные мастерские, храм-парк, усадьба винодела, кафе…

Сердцем древнего города является Свято-Владимирский собор, возведенный в XIX веке на месте храма, в котором крестился святой равноапостольный князь Владимир. Разрушенный в годы Великой Отечественной войны, переживший неудачную реставрацию в 1990-е годы, сегодня он вновь открывает свои двери для прихожан и туристов.

Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено в без преувеличения короткие сроки — чуть более чем за полтора года, при этом, по свидетельству приемочной комиссии, без ущерба для качества строительства. Здания и сооружения общей площадью 140 000 кв. м располагаются на 24 гектарах благоустроенной и превращенной в уникальный садово-парковый ансамбль территории. В итоге рядом с древним Херсонесом вырос настоящий византийский город, поражающий посетителей своими масштабом и красотой.

Главными центрами «Нового Херсонеса» являются три музея.

Музей Христианства знакомит гостей с важнейшими аспектами христианского вероучения, рассказывает о том, как вера формировала русский и другие православные народы России, буквально все аспекты жизни нашей страны, стала фундаментом ее многонационального и многоконфессионального единства, помогала преодолевать тяжелейшие испытания.

Экспозиция этого единственного в своем роде музея даст возможность совершить неповторимое духовное путешествие по бесконечному миру православной веры. Ни один посетитель не останется равнодушным, когда, следуя по залам этой выставки, вдруг неожиданно для самого себя откроет в своей душе нечто очень важное и сокровенное. Провожатым в этом путешествии для каждого станет сам святой князь Владимир — крестный отец православных христиан нашего Отечества.

В Музее Античности и Византии посетители отправятся вглубь истории великих цивилизаций — Древней Греции, Древнего Рима, Византии — с их бурной жизнью, войнами и удивительным бытом, а самое главное, с их поисками истины и вечности. Экспозиция напомнит о том, что наша страна — Русь, Россия — стала наследницей духовных и материальных сокровищ этих цивилизаций, и расскажет, почему сегодня для нас это по-прежнему актуально и важно; что мы особенно должны беречь, сохранять и умножать из этого бесценного наследства. Музей Античности и Византии — самый большой на территории комплекса: общая площадь здания превышает 21 тысячу кв. м.

Музей Крыма и Новороссии — его название говорит само за себя — это захватывающее повествование о жизни и преображении земли, которая в античные времена были местом ссылки, а на Руси еще в XVIII веке называлась Диким полем.

Без сомнения, вызовут огромный интерес у посетителей:

Храм-парк под открытым небом — здесь нам опять придется употребить слово «впервые». Оно относится к сооруженному рядом с Музеем Христианства Храму-парку во имя Святой Троицы. В этом храме православные христиане могут молиться, а крышей над ними будет сень виноградников, плетущиеся розы, кроны раскидистых деревьев. А ночью — бесконечный купол звездного неба. Богослужения будут проводиться утром и вечером, а также в ночное время.

Новый современный Амфитеатр «Грифон-арена» на 1200 мест, получивший свое название в честь спектакля «Грифон», который уже стал визитной карточкой Херсонеса. В репертуар Амфитеатра войдут исторические постановки, реконструкции сражений и гладиаторских боев, произведения античных и современных авторов. Здесь же будут проходить концерты и различные массовые мероприятия (но, точно, не сейчас!).

Кто строил, и что дальше…

Два прекрасных здания, входящие в комплекс «Нового Херсонеса», расположены несколько поодаль — это Севастопольская детская школа искусств и Филиал знаменитого «Артека», названный «Корсунь». Они были открыты почти полтора года назад Президентом России В. В. Путиным, и сегодня это любимые места притяжения детей не только из Севастополя и Крыма, но и из многих регионов России.

«Новый Херсонес», ставший крупнейшим музейно-храмовым комплексом в стране, создавался по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Над возведением комплекса трудились тысячи специалистов. Особый вклад в его создание внесли Патриарший совет по культуре, ПАО «Транснефть», Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации и Фонд «Моя история».

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» — это совершенно новый уровень организации исторического, музейного, образовательного, досугового и культурного пространства не только в нашей стране, но и в мире.

28 июля 2024 года, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси, пройдет церковное освящение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». По соображениям безопасности в освящении примет участие только духовенство Симферопольской и Крымской епархии, а также непосредственные участники и создатели этого проекта.

30 июля 2024 года «Новый Херсонес» откроется для широкой публики.

Вход в «Новый Херсонес» — бесплатный. Но…

Проход на территорию комплекса будет бесплатным, но желающим посетить «Новый Херсонес» потребуется предварительная регистрация, что связано с огромным потоком желающих и требованиями безопасности. Бесплатные входные билеты на территорию комплекса можно будет получить через сервис «Касса24». Всем, кто не умеет пользоваться этим сервисом, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться помощью молодых родственников и знакомых. Также обращаем внимание, что ежедневное количество билетов ограничено!

Вход в музеи — платный.

Вход в «Новый Херсонес» будет осуществляться через КПП по адресам: улица Древняя, 3 и улица Ерошенко, 21.

Телеграм-канал «Нового Херсонеса»: @new_chersones

Фото: пресс-служба Крымской митрополии

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