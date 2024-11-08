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фото: пресс-служба Крымской митрополии и «Новый Херсонес»

«Новый Херсонес» в первые 100 дней работы принял миллион гостей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:03 08.11.2024

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе, открывшийся для посетителей 30 июля, принял 1 млн гостей за первые 100 дней работы и внес весомый вклад в продвижение туризма на полуострове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музейно-храмового комплекса.

«Новый Херсонес» принял 1 млн посетителей за 100 дней со дня открытия. Музейно-храмовый комплекс Севастополя по-прежнему остается одним из самых популярных объектов культуры в России, — сказали в пресс-службе.

В конце осени комплекс в основном посещают жители Крыма, которые интересуются историей христианства, Херсонеса, России, в том числе Крыма, Севастополя, регионов Донбасса и Новороссии.

В совокупности, музейно-храмовый комплекс — это не только одна из самых востребованных достопримечательностей страны, но и целый кластер современной инфраструктуры: от духовно-просветительских центров, до точек питания и размещения гостей с множеством рабочих мест, — отмечает директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

При этом объект продолжает расширяться и развивать туристическую отрасль Севастополя. Так, для туристов и паломников стало доступным проживание в отеле категории четыре звезды на территории комплекса.

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Одним из ярких примеров популярности «Нового Херсонеса» стал музей Крыма и Новороссии. Всего за 100 дней его посетили 350 тыс. человек. Также к открытию продолжают готовить музей Античности и Византии, который разместят в самом большом здании «Нового Херсонеса».

На сегодняшний день идет кропотливая работа по отбору экспонатов. Среди них находятся уникальные предметы, которые были найдены во время раскопок на Южном пригороде, — говорят в пресс-службе «Нового Херсонеса».

Экспозицию организуют таким образом, чтобы каждый мог пройти свой путь от зала «Греция, Рим, Византия» до зала «Музей о музее». Последний станет особенной частью выставки, где гостей познакомят со сложной историей самого Херсонесского археологического музея. Посетители смогут взглянуть на музейное дело с другой стороны и оценить трудности сохранения культурного наследия через призму времени.

источник: ТАСС

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