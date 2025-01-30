«Новый Херсонес» — в ТОП-20 лучших музеев России по итогам 2024 года

По данным сервиса Медиалогия, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» вошел в рейтинг российских музеев наравне с крупнейшими учреждениями культуры в стране.
С момента открытия «Нового Херсонеса» прошло всего полгода, но он уже успел завоевать признание на национальном уровне. Вне всякого сомнения, для музейно-храмового комплекса, для всей команды проекта, для миллиона гостей 2024 год стал знаковым. В 2025 году нас ожидает множество новых достижений. В частности, планируется открытие ЗАГСа имени святого равноапостольного князя Владимира и принцессы Анны — это не только символическое событие для города-героя, но и дань уважения его богатейшему историческому прошлому, — отмечают в «Новом Херсонесе».
Кроме того, будут представлены два уникальных музея: Музей Христианства, который погрузит посетителей в мир религиозных традиций через века, и Музей Античности и Византии, посвященный истории великих цивилизаций.
источник: «Новый Херсонес»
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С тегами: музеи Крыма