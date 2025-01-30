«Новый Херсонес» — в ТОП-20 лучших музеев России по итогам 2024 года

С момента открытия «Нового Херсонеса» прошло всего полгода, но он уже успел завоевать признание на национальном уровне. Вне всякого сомнения, для музейно-храмового комплекса, для всей команды проекта, для миллиона гостей 2024 год стал знаковым. В 2025 году нас ожидает множество новых достижений. В частности, планируется открытие ЗАГСа имени святого равноапостольного князя Владимира и принцессы Анны — это не только символическое событие для города-героя, но и дань уважения его богатейшему историческому прошлому, — отмечают в «Новом Херсонесе».