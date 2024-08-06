«Новый Херсонес»: здесь наши корни

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» — уникальный проект, реализованный в Севастополе в кратчайшие сроки (строительство длилось чуть более полутора лет). На территории в 24 га возведены 30 объектов. Здания и сооружения общей площадью 140 000 кв. метров располагаются на благоустроенной территории, преобразованной в уникальный садово-парковый ансамбль. В итоге рядом с древним Херсонесом вырос настоящий византийский город, поражающий посетителей своими масштабом и красотой.

Что такое «Новый Херсонес».

«Новый Херсонес» – это, в первую очередь, музейное пространство. А именно — три музея: Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии.

А еще — храм-парк под открытым небом. Его стороны обрамляют нефы с иконами святых. По периметру базилики установлены четыре скульптуры апостолов-евангелистов: Матфея – в виде ангела, Марка – в образе льва, Луки – тельца и Иоанна – орла.

Немаловажен в логике единого архитектурного ансамбля и единственный в России современный амфитеатр «Грифон-арена».

Не забудем про реконструированный «Византийский квартал», дающий представление о жизни Херсонеса времен князя Владимира. На территории нового квартала четыре объекта. Это Монетный двор, ремесленные мастерские, античная усадьба и усадьба винодела.

Стоит посетить и Екатерининский парк скульптур. В парке, где теперь растут 65 видов деревьев и кустарников из питомников Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы, можно увидеть скульптуры известных поэтов, писателей и других деятелей искусства России: Пушкина, Гоголя, Толстого, Айвазовского, Гумилева, Ахматовой… Коллекция будет пополняться.

Наконец, «Новый Херсонес», это еще и ухоженное парковое пространство, прогулочные зоны, фонтаны, детские площадки, фотозоны и река Гераон. Ее подземное русло обнаружили еще во время подготовительных строительных работ.

Исследователи предполагают, что ранее река была надземной, и именно она определила в своё время место основания древнего Херсонеса на засушливом полуострове. Специалистам удалось вновь высвободить поток на поверхность земли и восстановить течение. Сегодня вода Гераона используется для орошения всего комплекса и поступает во все фонтаны «Нового Херсонеса».

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Ответы на вопросы о работе «Нового Херсонеса».

Как посетить музейно-храмовый комлекс «Новый Херсонес».

Зачин доброго дела — молитва.

28 июля, в день знаменующий 1036-ю годовщину Крещения Руси, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Херсонесе прошло праздничное богослужение.

Перед началом Божественной Литургии 12 архиереев и более 100 священнослужителей прошли торжественным крестным ходом по территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», от музея Христианства до Свято-Владимирского собора мужского монастыря в Херсонесе Таврическом.

Духовенство совершило чин освящения основных объектов музейно-храмового комплекса: музеев Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии, храма-парка, амфитеатра «Грифон-арена» (получившего свое название в честь спектакля «Грифон», который уже стал визитной карточкой Херсонеса), реконструированного «Византийского квартала» времен князя Владимира.

Далее состоялся чин малого освящения Свято-Владимирского собора, освящения памятника святому равноапостольному князю Владимиру (скульптор — Виталий Шанов), установленному у Свято-Владимирского собора.

После этого была совершена архиерейская Божественная Литургия. На сугубой ектении были вознесены особые прошения и прочитана молитва о Святой Руси.

С проповедью к молящимся на запричастном стихе обратился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В частности, в своем слове Владыка выразил сердечную благодарность всем, кто стоял у истоков проекта «Нового Херсонеса», реализовал его, построив в рекордные сроки столь значимый для всей страны объект. Особая сердечная благодарность — Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, Президенту Российской Федерации, властям Севастополя, Республики Крым, военным строителям, благотворителям, всем, кто оказывал конкретную помощь.

Смыслы «Нового Херсонеса».

Безусловно, открытие «Нового Херсонеса» – историческое событие. Грандиозный музейно-храмовый комплекс создан по поручению Президента России, при финансовой и организационной поддержке Фонда «Моя история» и с благословения Патриаршего совета по культуре.

По словам митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), «Новый Херсонес» стал крупнейшим историко-археологическим парком в России, центральное место в котором занимает музей Античности и Византии.

Раньше, когда музей-заповедник располагался в помещениях монастыря, его экспозиции занимали чуть больше тысячи квадратных метров, сейчас ‒ десять тысяч квадратных метров. Всего площадь музея Античности и Византии ‒ больше 20 тысяч квадратных метров. Это самый большой объект парка, – рассказал Владыка Тихон.

В музей Античности и Византии в скором времени переедут постоянные и временные экспозиции Херсонеса Таврического, фонды и реставрационные мастерские, администрация и сотрудники учреждения культуры. Там появится и золотая кладовая – впервые в истории музея-заповедника.

В новом здании можно будет увидеть Присягу граждан Херсонеса, плиту с изображением грифона, средневековые иконы и фрески, а также удивительные находки археологов, сделанные при раскопках, предшествующих строительству парка.

Музей Христианства знакомит гостей с важнейшими аспектами христианского вероучения, рассказывает о том, как вера формировала русский и другие православные народы России, буквально все аспекты жизни нашей страны, стала фундаментом ее многонационального и многоконфессионального единства, помогала преодолевать тяжелейшие испытания.

Экспозиция этого единственного в своем роде музея даст возможность совершить неповторимое духовное путешествие по бесконечному миру православной веры. Ни один посетитель не останется равнодушным, когда, следуя по залам этой выставки, вдруг неожиданно для самого себя откроет в своей душе нечто очень важное и сокровенное. Провожатым в этом путешествии для каждого станет сам святой князь Владимир — крестный отец православных христиан нашего Отечества.

Одной из ключевых архитектурных особенностей здания Музея Христианства является величественный купол диаметром 31 метр, который выполнен по прототипу купола собора Святой Софии в Стамбуле. Венчает купол Хризма. Это монограмма имени Христа, которая состоит из двух начальных греческих букв — Χ (хи) и Ρ (ро), скрещённых между собой. По краям монограммы мы видим буквы α — «альфа» и ω — «омега». По периметру Музей украшают лики святых апостолов. Также по периметру фасада музея установлены архитектурные барельефы, на которых из бронзы отлита метафорическая история христианства от раннехристианского периода до современности.

На входе в Музей Христианства посетителей встречают бронзовые грифоны с хризмой в лапах. Эти символические фигуры не только украшают вход, но и подчеркивают важность духовного наследия древнего города.

Мультимедийный музей Крыма и Новороссии — его название говорит само за себя — это захватывающее повествование о жизни и преображении земли, которая в античные времена были местом ссылки, а на Руси еще в XVIII веке называлась Диким полем. Это первый в стране музей, посвящённый истории новых регионов России! Планируемая площадь его экспозиций – 12 тысяч кв. метров.

В этом пространстве 25 мультимедийных выставочных залов с тактильными панелями. Побывав здесь, зритель перенесётся в тот самый переломный момент истории, обозначивший освоение Новороссии и присоединение Крымского полуострова к России. Интерактивные экспозиции позволяют почувствовать атмосферу прошедших событий не только через изображения и тексты, но и через свои ощущения благодаря реалистичному видео в формате 5D и звуковому сопровождению.

Есть в этом музее залы, рассказывающие о Черноморском флоте – грозе Российской империи на морских пространствах. В экспозиции: модели кораблей, карты баталий и личные предметы офицеров. Всё это создает убедительное повествование о жизни и битвах флота. Ключевая роль у экспозиции «От Петра I до Екатерины II» о Таврическом вояже императрицы.

По мнению специалистов, Музей Крыма и Новороссии «Нового Херсонеса» — не просто выставочное пространство, это альманах живых страниц русской истории.

Полезная ссылка для тех, кто собирается посетить музейно-храмовый комплекс (вход — бесплатный, но нужна онлайн-регистрация), — Телеграм-канал «Новый Херсонес» — здесь вся актуальная информация.

История? Современность!

История древнейшего города приобрела новое дыхание в современном мире. Этот уникальный уголок Севастополя, который по праву можно назвать колыбелью христианства на Руси, превратился в масштабный музейно-храмовый комплекс. Его цель – сберечь ту самую незримую нить истории, указующую: «здесь наши корни».

Президент России Владимир Путин отметил значение крымского Херсонеса и роль князя Владимира, который принял там христианство и, по словам Главы государства, заложил духовную основу для будущей нации. Об этом Президент заявил в интервью для документального фильма «Новый Херсонес» (фильм можно посмотреть по ссылке — по ссылке).

Мы благодарны князю Владимиру именно за то, что он подвел под будущее национальное строительство именно эту духовную основу. И произошло это именно здесь, в Херсонесе, — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что русская нация как таковая начала складываться в результате крещения князя Владимира в 988 году и последующего крещения всей Руси. Обращение различных славянских племен к восточному христианству, как напомнил Владимир Путин, длилось не один десяток лет, это большой и сложный процесс, который длился столетиями.

К этому времени различные славянские племена, и не только славянские, проживавшие на этой территории и на всей территории бывшей Руси, уже фактически находились под властью одного князя, их хозяйство функционировало в рамках почти что единого рынка. Они говорили на одном языке, но не хватало одного, не хватало духовного единства. И без этого духовного единства не могло быть единого народа и единой нации, — добавил Президент России. — Для нас это место (Херсонес) в известном смысле является сакральным. Здесь исток нашей государственности и русского народа.

В основе всех информационных сообщений, репортажей, статей и сюжетов об открытии «Нового Херсонеса» были слова «первый» и «впервые»: первый музейно-храмовый комплекс, первый храм-парк под открытым небом, впервые прошли крестным ходом, впервые совершили Божественную литургию, музей Крыма и Новороссии принял первых посетителей, первые 10 тысяч, 20, 30…

PS.

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» за первые пять дней работы посетили более 50 тысяч человек.

Фото: пресс-служба Крымской митрополии и «Новый Херсонес».

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