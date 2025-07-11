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Новый отдел Минкурортов РК: как будет регулироваться деятельность средств размещения и экскурсоводов
источник иллюстрации: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Новый отдел Минкурортов РК: как будет регулироваться деятельность средств размещения и экскурсоводов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:14 11.07.2025

В Министерстве курортов и туризма Республики Крым сформирован отдел регионального государственного контроля (надзора) в сфере туризма. Специалисты отдела имеют право совершать превентивные визиты в недавно открывшиеся отели, информировать, консультировать, давать рекомендации, проводить выездные инспекции и выдавать предупреждения для устранения обнаруженных несоответствий.

Также отделом будет проводиться государственный контроль в части деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Насколько отдел ориентирован на предупреждение нарушений и помощь бизнесу в их устранении, а не только на наложение штрафов? Как часто будут проводиться проверочные рейды?

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Запись эфира https://crimea-radio.ru/program/nashi-gosti/kak-noviy-otdel-minkurortov-budet-reg/

На вопросы в эфире Радио Крым ответили Александр Матевосьян – начальник отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере туризма Минкурортов, Светлана Бараухина – руководитель бюро путешествий и экскурсий.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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