Новый отдел Минкурортов РК: как будет регулироваться деятельность средств размещения и экскурсоводов

В Министерстве курортов и туризма Республики Крым сформирован отдел регионального государственного контроля (надзора) в сфере туризма. Специалисты отдела имеют право совершать превентивные визиты в недавно открывшиеся отели, информировать, консультировать, давать рекомендации, проводить выездные инспекции и выдавать предупреждения для устранения обнаруженных несоответствий.
Также отделом будет проводиться государственный контроль в части деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Насколько отдел ориентирован на предупреждение нарушений и помощь бизнесу в их устранении, а не только на наложение штрафов? Как часто будут проводиться проверочные рейды?
Запись эфира https://crimea-radio.ru/program/nashi-gosti/kak-noviy-otdel-minkurortov-budet-reg/
На вопросы в эфире Радио Крым ответили Александр Матевосьян – начальник отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере туризма Минкурортов, Светлана Бараухина – руководитель бюро путешествий и экскурсий.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический