Новый председатель Общественного совета Симферополя — Александр Юрьев

В рамках заседания на должность председателя Общественного совета Симферополя Александр Юрьев был избран единогласно.
Первоочередные задачи, которые планируется решить – это стройки и проблемы ЖКХ. Также затронем вопросы образования, здравоохранения. Отдельное внимание будет уделено теме обустройства подъездов к объектам социальной инфраструктуры, — цитирует Александра Юрьева пресс-служба администрации Симферополя.
В ходе заседания присутствующие выбрали заместителя председателя и секретаря Общественного совета Симферополя.
Также участники заседания утвердили состав 5 постоянных комиссий:
- по вопросам культуры, образования, здравоохранения, делам семьи, детства, молодежи, туризма и спорта;
- по бюджетно-финансовым вопросам, социально экономическому развитию городского округа, промышленности, торговле и предпринимательству, реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства;
- по вопросам транспорта, связи, градостроительства, экологии и земельных отношений;
- по вопросам социальной политики, гармонизации межнациональных отношений, местного самоуправления, законности и правопорядка;
- по вопросам информационной политики, развития институтов гражданского общества и работы со СМИ.
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