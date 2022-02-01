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Новый председатель Общественного совета Симферополя - Александр Юрьев
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Новый председатель Общественного совета Симферополя — Александр Юрьев

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 19:46 01.02.2022

В рамках заседания на должность председателя Общественного совета Симферополя  Александр Юрьев был избран единогласно.

Первоочередные задачи, которые планируется решить – это стройки и проблемы ЖКХ. Также затронем вопросы образования, здравоохранения. Отдельное внимание будет уделено теме обустройства подъездов к объектам социальной инфраструктуры, — цитирует Александра Юрьева пресс-служба администрации Симферополя.

В ходе заседания присутствующие выбрали заместителя председателя и секретаря Общественного совета Симферополя.

Также участники заседания утвердили состав 5 постоянных комиссий:

  • по вопросам культуры, образования, здравоохранения, делам семьи, детства, молодежи, туризма и спорта;
  • по бюджетно-финансовым вопросам, социально экономическому развитию городского округа, промышленности, торговле и предпринимательству, реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства;
  • по вопросам транспорта, связи, градостроительства, экологии и земельных отношений;
  • по вопросам социальной политики, гармонизации межнациональных отношений, местного самоуправления, законности и правопорядка;
  • по вопросам информационной политики, развития институтов гражданского общества и работы со СМИ.
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