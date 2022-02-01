Новый председатель Общественного совета Симферополя — Александр Юрьев

В рамках заседания на должность председателя Общественного совета Симферополя Александр Юрьев был избран единогласно.

Первоочередные задачи, которые планируется решить – это стройки и проблемы ЖКХ. Также затронем вопросы образования, здравоохранения. Отдельное внимание будет уделено теме обустройства подъездов к объектам социальной инфраструктуры, — цитирует Александра Юрьева пресс-служба администрации Симферополя.

В ходе заседания присутствующие выбрали заместителя председателя и секретаря Общественного совета Симферополя.

Также участники заседания утвердили состав 5 постоянных комиссий: