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Ветеран СВО Илья Казаков стал председателем Общественной палаты Крыма
источник: © Telegram Галина Огнева

Новый председатель Общественной палаты Крыма — ветеран СВО Илья Казаков

Опубликовал: news-parser в Актуально 14:42 16.07.2026

Ветеран специальной военной операции Илья Казаков избран председателем Общественной палаты Крыма (ОП РК). Решение принято в четверг на первом заседании ОП РК пятого состава. Кандидатуру Казакова предложил Александр Форманчук, возглавлявший Общественную палату с 2021 года. Члены ОП единогласно ее поддержали. Александра Форманчука в свою очередь избрали почетным председателем Общественной палаты РК.

Благодарю вас за оказанное мне доверие. Сделаю все, чтобы его оправдать и преумножить. Уверен, что этот созыв Общественной палаты будет так же самоотверженно работать на благо Крыма, чтобы мы были настоящей площадкой для диалога людей и власти, – сказал Казаков после избрания.

Илья Казаков – из Алушты, ушел на СВО добровольцем. На фронте был старшим стрелком – замкомандира отделения, пережил тяжелое ранение, лишившись ног. Сейчас поддерживает бойцов в госпиталях, делится опытом. Благодаря его проекту многие военнослужащие, оказавшиеся на грани отчаяния, снова учатся жить и верить в себя.

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РИА Новости Крым первыми из СМИ написали о герое. В апреле он стал победителем III всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «С передовой СВО в муниципалитет».

источник: РИА Новости Крым

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