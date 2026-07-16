Новый председатель Общественной палаты Крыма — ветеран СВО Илья Казаков

Ветеран специальной военной операции Илья Казаков избран председателем Общественной палаты Крыма (ОП РК). Решение принято в четверг на первом заседании ОП РК пятого состава. Кандидатуру Казакова предложил Александр Форманчук, возглавлявший Общественную палату с 2021 года. Члены ОП единогласно ее поддержали. Александра Форманчука в свою очередь избрали почетным председателем Общественной палаты РК.

Благодарю вас за оказанное мне доверие. Сделаю все, чтобы его оправдать и преумножить. Уверен, что этот созыв Общественной палаты будет так же самоотверженно работать на благо Крыма, чтобы мы были настоящей площадкой для диалога людей и власти, – сказал Казаков после избрания.

Илья Казаков – из Алушты, ушел на СВО добровольцем. На фронте был старшим стрелком – замкомандира отделения, пережил тяжелое ранение, лишившись ног. Сейчас поддерживает бойцов в госпиталях, делится опытом. Благодаря его проекту многие военнослужащие, оказавшиеся на грани отчаяния, снова учатся жить и верить в себя.

РИА Новости Крым первыми из СМИ написали о герое. В апреле он стал победителем III всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «С передовой СВО в муниципалитет».

источник: РИА Новости Крым

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