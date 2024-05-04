Новый состав Севастопольской городской избирательной комиссии сформирован

В состав Севастопольской городской избирательной комиссии вошли шесть человек с правом решающего голоса. Распоряжение этом подписал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По квоте главы региона членами избиркома с правом решающего голоса назначаются:

— Александр Александров (по предложению Регионального общественного добровольческого движения «МЫ ВМЕСТЕ – СЕВАСТОПОЛЬ»);

— Мария Вечера (по предложению Севастопольской городской избирательной комиссии предыдущего состава);

— Илона Захарченко (по предложению Севастопольского регионального Отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»);

— Алексей Курилов (по предложению Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя);

— Роман Парий (по предложению Совета Орлиновского муниципального округа Севастополя);

— Нина Фаустова (по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации).

Законодательное собрание города Севастополя на заседании 3 мая 2024 года также утвердило список из шести кандидатур, которые войдут в новый состав городской избирательной комиссии.

По квоте Законодательного собрания членами Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса назначены:

— Адмаева Ирина Сергеевна (по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации);

— Гутман Виктор Мелентьевич (Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»);

— Потапова Елена Юрьевна (Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

— Терезюк Валерий Валентинович (Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России);

— Терещенко Алексей Валентинович (Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»);

— Чмыхалов Александр Евгеньевич (Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Обновленный состав Севастопольской городской избирательной комиссии назначен на период 2024-2029 годы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя