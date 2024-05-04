Новый состав Севастопольской городской избирательной комиссии сформирован

В состав Севастопольской городской избирательной комиссии вошли шесть человек с правом решающего голоса. Распоряжение этом подписал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По квоте главы региона членами избиркома с правом решающего голоса назначаются:
— Александр Александров (по предложению Регионального общественного добровольческого движения «МЫ ВМЕСТЕ – СЕВАСТОПОЛЬ»);
— Мария Вечера (по предложению Севастопольской городской избирательной комиссии предыдущего состава);
— Илона Захарченко (по предложению Севастопольского регионального Отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»);
— Алексей Курилов (по предложению Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя);
— Роман Парий (по предложению Совета Орлиновского муниципального округа Севастополя);
— Нина Фаустова (по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации).
Законодательное собрание города Севастополя на заседании 3 мая 2024 года также утвердило список из шести кандидатур, которые войдут в новый состав городской избирательной комиссии.
По квоте Законодательного собрания членами Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса назначены:
— Адмаева Ирина Сергеевна (по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации);
— Гутман Виктор Мелентьевич (Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»);
— Потапова Елена Юрьевна (Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);
— Терезюк Валерий Валентинович (Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России);
— Терещенко Алексей Валентинович (Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»);
— Чмыхалов Александр Евгеньевич (Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Обновленный состав Севастопольской городской избирательной комиссии назначен на период 2024-2029 годы.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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