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Новый Свет, Инкерман и Балаклава - в топе направлений, где делают лучшие игристые вина
иллюстрация: pikist.com

Новый Свет, Инкерман и Балаклава — в топе направлений, где делают лучшие игристые вина

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:29 18.10.2024

18 октября отмечают Международный день шампанского. Этот напиток всегда ассоциируется с праздником. Сегодня российские игристые вина, произведенные как классическим «шампанским» методом, так и методом Шарма очень популярны за праздничным столом. И любители иногда спорят — какие производители игристых вин в России им нравятся больше.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ  провел в соцсетях опрос на тему:  где делают самые интересные игристые вина? Теперь мы публикуем результаты опроса.

1. На первом месте — Абрау-Дюрсо, место, которое подавляющим большинством  41% голосовавших.  Это место в начале истории вин марки «Абрау» называли «Новой Калифорнией». Еще в 19 веке Абрау-Дюрсо появляется на столе императорской фамилии.  И сегодня у игристого вина этого наименования — больше всего поклонников.

2. На втором месте  Новый Свет, выбор  26% участников голосования.   Это старейшая в России винодельня, производящая игристые вина с 1878 года по классической французской технологии.

3. На третьем месте Инкерман, за который высказались 16% участников.  Завод шампанских вин начал работу в 1938 году, расположившись в  выработанных штольнях. Эти каменоломни  жители тут назвали Шампанью. Уже через два года в продаже появились первые 500 тысяч бутылок инкерманского шампанского.

4. Тамань привлекла внимание 7% голосовавших. Торговая марка «Шато Тамань» сегодня известна многим. А принадлежит она винодельне «Кубань-Вино», которая возникла в 1956 году в станице Старотитаровской.  Марка неспроста называется именно так —  «chateau» по-французски «замок», а так принято называть вина, виноград для которых выращен в границах конкретного винодельческого хозяйства

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5. За  Балаклаву проголосовали 4 % участников.  Первый подвал игристых вин был здесь заложен в 1889 году. А уже в 1900 на Всемирной выставке в Париже во время «слепой» дегустации крымское игристое, прародитель «Золотой Балки», получило гран-при.

6. Дагестан выбрали 3% голосовавших.   Дербент и его окрестности считаются идеальным терруаром для выращивания, как международных, так и автохтонных сортов винограда. Винный завод в Дербенте был построен еще в 19 веке, но к выпуску вин бренда  «Советское шампанское» приступил только в 1982 году, после чего именно игристые вина стали его специализацией.

7. Дивноморское выбрали 2 % подписчиков.   История винодельни «Усадьба Дивноморское» не такая древняя, однако это место вблизи Геленджика — самый южный терруар Краснодарского края. Первые игристые вина появились в продаже в конце 2013 года, их производят по классической технологии со вторичным брожением и выдержкой в бутылке не менее 2-х лет.

8. Долина Дона собрала  1% голосов. Именно здесь началась в 1786 году история знаменитого «Цимлянского», которое многие с удовольствием пьют и сегодня.

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