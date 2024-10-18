Новый Свет, Инкерман и Балаклава — в топе направлений, где делают лучшие игристые вина

1. На первом месте — Абрау-Дюрсо, место, которое подавляющим большинством 41% голосовавших. Это место в начале истории вин марки «Абрау» называли «Новой Калифорнией». Еще в 19 веке Абрау-Дюрсо появляется на столе императорской фамилии. И сегодня у игристого вина этого наименования — больше всего поклонников.

2. На втором месте Новый Свет, выбор 26% участников голосования. Это старейшая в России винодельня, производящая игристые вина с 1878 года по классической французской технологии.

3. На третьем месте Инкерман, за который высказались 16% участников. Завод шампанских вин начал работу в 1938 году, расположившись в выработанных штольнях. Эти каменоломни жители тут назвали Шампанью. Уже через два года в продаже появились первые 500 тысяч бутылок инкерманского шампанского.

4. Тамань привлекла внимание 7% голосовавших. Торговая марка «Шато Тамань» сегодня известна многим. А принадлежит она винодельне «Кубань-Вино», которая возникла в 1956 году в станице Старотитаровской. Марка неспроста называется именно так — «chateau» по-французски «замок», а так принято называть вина, виноград для которых выращен в границах конкретного винодельческого хозяйства

5. За Балаклаву проголосовали 4 % участников. Первый подвал игристых вин был здесь заложен в 1889 году. А уже в 1900 на Всемирной выставке в Париже во время «слепой» дегустации крымское игристое, прародитель «Золотой Балки», получило гран-при.

6. Дагестан выбрали 3% голосовавших. Дербент и его окрестности считаются идеальным терруаром для выращивания, как международных, так и автохтонных сортов винограда. Винный завод в Дербенте был построен еще в 19 веке, но к выпуску вин бренда «Советское шампанское» приступил только в 1982 году, после чего именно игристые вина стали его специализацией.

7. Дивноморское выбрали 2 % подписчиков. История винодельни «Усадьба Дивноморское» не такая древняя, однако это место вблизи Геленджика — самый южный терруар Краснодарского края. Первые игристые вина появились в продаже в конце 2013 года, их производят по классической технологии со вторичным брожением и выдержкой в бутылке не менее 2-х лет.

8. Долина Дона собрала 1% голосов. Именно здесь началась в 1786 году история знаменитого «Цимлянского», которое многие с удовольствием пьют и сегодня.