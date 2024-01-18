Новый цифровой портал – в помощь муниципальным служащим

Портал Муниципалитеты.РФ станет мультифункциональным помощником для специалистов местного самоуправления и облегчит им выполнение текущих задач. Презентация нового проекта прошла в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России».

Это первый этап создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Его функционал выстроен на основе пожеланий сотрудников органов власти, озвученных в рамках Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. Ключевые разделы были определены на основе социологического исследования разработчика проекта, головной организации Центров управления регионами – АНО «Диалог Регионы».

С каждым годом нагрузка на муниципальных служащих растет. Мы видим это, в том числе по росту количества обращений. Ежемесячно россияне направляют около 500 тыс. сообщений в органы власти, 70% из них находятся в зоне ответственности муниципалитетов. Это сформировало запрос на появление единого портала с сервисами, которые помогают оптимизировать рабочие процессы, — рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Председатель Совета министров Республик Крым Юрий Гоцанюк подчеркнул, что в современных условиях важно иметь доступ к ресурсу, где собрано все в одном месте.

Муниципальным служащим приходится ежедневно работать с большим объемом информации. Возможность, которую предоставляет новый портал, позволит им ускорить свою работу, обмениваться опытом реализации лучших практик и обучаться новому на одном ресурсе, – отметил Юрий Гоцанюк.

Портал является надстройкой к существующим сервисам, которые были разработаны при поддержке ведущих организаций в системе муниципального управления: Администрации Президента России, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. На данный момент ресурс включает в себя 8 цифровых инструментов.

Среди них сервисы: «Правовой вектор», «Муниципальный навигатор», «Муниципальные практики», «Муниципальный диалог», «Муниципальная академия». Портал будет регулярно дополняться актуальной информацией.

Фото: пресс-служба всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России».