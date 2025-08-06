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Новый учебный год близко: в Севастополе проверяют готовность образовательных учреждений
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Новый учебный год близко: в Севастополе проверяют готовность образовательных учреждений

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:51 06.08.2025

В Севастополе продолжается проверка готовности образовательных организаций к началу нового учебного года. Шесть специализированных комиссий оценивают состояние более 200 объектов. Выезжают на объекты, подведомственные департаменту образования и науки, департаменту культуры, а также управлению спорта. Помимо этого, проверяются частные образовательные организации.

Сегодня одна из комиссий работала в Гагаринском районе, где проходила проверка дошкольных учреждений.

В первую очередь мы оцениваем соблюдение санитарных норм, уровень защищенности объектов, оснащенность групповых комнат, музыкальных залов, пищеблоков. Также уделяется внимание кадровому обеспечению — как педагогов, так и технического персонала. Немаловажно — наличие условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Основная задача — устранить все выявленные замечания до начала учебного года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус.

Приоритетными направлениями проверки являются вопросы обеспечения пожарной безопасности. Проверяются мероприятия режимного характера: покос травы, уборка сухой листвы, отсутствие на территории и в помещениях строительных материалов, мебели, мусора.

Подготовка к новому учебному году для нас — привычный и ответственный процесс. Мы не делаем что-то специально к проверке, а поддерживаем порядок ежедневно. Наш детский сад № 89 посещают 268 детей, летом — чуть более 100, так как многие уезжают на оздоровление. В новом учебном году планируем принять около 70 новых воспитанников, — рассказала заведующая детским садом № 89 Елена Кривенкова.

По состоянию на 5 августа готовность к новому учебному году подтвердили 78 учреждений: 33 детских сада, 29 школ, 15 учреждений дополнительного образования. Работа комиссий будет продолжаться до 14 августа включительно.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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