Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Новый учебный год для севастопольских пятиклассников начался с уроков налоговой грамотности
Новости Республики
Новый учебный год для севастопольских пятиклассников начался с уроков налоговой грамотности
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

Новый учебный год для севастопольских пятиклассников начался с уроков налоговой грамотности

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:17 10.09.2025

Проведение открытых уроков по налоговой грамотности – добрая традиция для руководителя УФНС России по г. Севастополю Алексея Могилы. Посещение образовательных учреждений города для общения с подрастающим поколением в рамках всероссийского проекта «юНГа» стало для руководителя Управления привычным и обязательным началом нового учебного года. В этом году для проведения открытого урока для пятиклассников было выбрано государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Севастополя «Школа экотех+».

Напомним, что «юНГа» — просветительский проект Федеральной налоговой службы России, направленный на повышение налоговой культуры и грамотности среди школьников.  Главная цель проекта — формирование у подрастающего поколения положительного отношения к уплате налогов и воспитание финансово грамотных граждан.

Уроки в рамках проекта в школах Севастополя проводятся с 2022 года. Школьники узнают интересные факты из истории налоговой системы, какие виды налогов существуют, и почему каждый гражданин обязан их платить. Материалы занятий адаптированы под возраст учащихся и включают не только викторины, но и познавательные игры, просмотр видеофильмов и живое общение с учителями, в роли которых на уроках налоговой грамотности выступают налоговые инспекторы.

Узнайте больше:  В Севастополе снизились цены на курицу, яйца, овощи и яблоки - данные еженедельного мониторинга

Руководитель Управления на конкретных примерах объяснил ученикам, как своевременная уплата налогов влияет на выплату пенсий и пособий. Ребята узнали, что благодаря налоговым платежам строятся школы, больницы, дороги и парки, содержится армия и обеспечивается работа социальных служб. Школьники с интересом слушали и принимали активное участие в обсуждении вопросов о значении налогов в жизни каждого гражданина. Теоретическая часть сменилась интерактивной викториной, где дети смогли блеснуть своими знаниями. Пятиклассники показали прекрасное понимание темы, живо отвечая на вопросы. По традиции, в завершение встречи ученики поделились своими впечатлениями, зафиксировав наиболее запоминающиеся моменты на бумажных ладошках.

Очень важно с самого детства закладывать фундамент налоговой культуры. Уверен, что ребята вырастут ответственными гражданами, которые будут понимать, что налоги – это не просто платежи, а вклад в общее будущее нашего региона и страны, – поделился впечатлениями Алексей Могила.

источник: пресс-служба УФНС России в Крыму 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x