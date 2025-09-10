Новый учебный год для севастопольских пятиклассников начался с уроков налоговой грамотности

Проведение открытых уроков по налоговой грамотности – добрая традиция для руководителя УФНС России по г. Севастополю Алексея Могилы. Посещение образовательных учреждений города для общения с подрастающим поколением в рамках всероссийского проекта «юНГа» стало для руководителя Управления привычным и обязательным началом нового учебного года. В этом году для проведения открытого урока для пятиклассников было выбрано государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Севастополя «Школа экотех+».

Напомним, что «юНГа» — просветительский проект Федеральной налоговой службы России, направленный на повышение налоговой культуры и грамотности среди школьников. Главная цель проекта — формирование у подрастающего поколения положительного отношения к уплате налогов и воспитание финансово грамотных граждан.

Уроки в рамках проекта в школах Севастополя проводятся с 2022 года. Школьники узнают интересные факты из истории налоговой системы, какие виды налогов существуют, и почему каждый гражданин обязан их платить. Материалы занятий адаптированы под возраст учащихся и включают не только викторины, но и познавательные игры, просмотр видеофильмов и живое общение с учителями, в роли которых на уроках налоговой грамотности выступают налоговые инспекторы.

Руководитель Управления на конкретных примерах объяснил ученикам, как своевременная уплата налогов влияет на выплату пенсий и пособий. Ребята узнали, что благодаря налоговым платежам строятся школы, больницы, дороги и парки, содержится армия и обеспечивается работа социальных служб. Школьники с интересом слушали и принимали активное участие в обсуждении вопросов о значении налогов в жизни каждого гражданина. Теоретическая часть сменилась интерактивной викториной, где дети смогли блеснуть своими знаниями. Пятиклассники показали прекрасное понимание темы, живо отвечая на вопросы. По традиции, в завершение встречи ученики поделились своими впечатлениями, зафиксировав наиболее запоминающиеся моменты на бумажных ладошках.

Очень важно с самого детства закладывать фундамент налоговой культуры. Уверен, что ребята вырастут ответственными гражданами, которые будут понимать, что налоги – это не просто платежи, а вклад в общее будущее нашего региона и страны, – поделился впечатлениями Алексей Могила.

