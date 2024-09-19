Новый учебный год — новые трудовые возможности для школьников и студентов Крыма

Российские студенческие отряды (РСО) открыли ежегодный набор для студентов и школьников от 14 лет. Это уникальная возможность для молодежи получить официальный трудовой опыт, развить профессиональные навыки и заработать в свободное время от учебы. Присоединившись к самому масштабному трудовому движению России, участники смогут обрести полезные навыки, пройти бесплатное обучение и найти работу у ведущих работодателей страны.

В Крымском региональном отделении РСО набор проходит по 7 основным направлениям: педагогическое, строительное, сельскохозяйственное, сервисное, железнодорожное, медицинское и экологическое. Для того, чтобы стать участником студенческого отряда, достаточно заполнить анкету на сайте трудкрут.com, после чего специалисты свяжутся для дальнейших шагов.

Сегодня Российские студенческие отряды объявляют набор по направлениям работы РСО. По итогам завершенного трудового лета, могу с уверенностью отметить, что численность участников самого большого трудового движения России существенно выросла, точные цифры мы сможем озвучить ближе к Всероссийскому слету Российских студенческих отрядов. И это не удивительно, наша экономика остро нуждается в профессиональных молодых кадрах, а ребята заинтересованы вносить свой вклад в развитие страны, в получении трудового опыта, самореализации в профессии. Российские студенческие отряды сегодня сформировали и успешно реализуют систему временной занятости молодых людей, которая помогает им профориентироваться, знакомиться с работодателями, получать навыки и развиваться как молодым специалистам. У студентов есть возможность бесплатно обучаться рабочим профессиям и развивать свои гибкие навыки. Главное, что мы видим большой отклик и желание от самих молодых людей и наша задача, помочь им реализовывать себя и воспитывать достойные кадры для различных отраслей экономики, — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселёв.

Российские студенческие отряды организовывают свою деятельность в 83 регионах страны, сотрудничая с более чем тысячей работодателей. Школьникам и студентам открывается возможность трудоустроиться в ведущие организации страны: холдинг «РЖД», Газпром, Росатом, Оргэнергострой, Россети, в группу компаний Эконива, провести лето в Артеке и Орлёнке, Mriya Resort в Крыму и др. Помимо достойной заработной платы приятным дополнением станет официальный трудовой опыт в известных компаниях и прохождение производственной практики при обучении на смежной специальности.

Студенческие отряды Республики Крым на протяжении последних пяти лет входят в десятку сильнейших в стране, давая возможность реализовать себя в трудовой деятельности как крымским студотрядам, так и студотрядам из других регионов страны, приезжающим на летние сезонные работы.

Чтобы присоединиться к самому массовому трудовому движению российской молодежи, бесплатно обучиться рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты страны необходимо заполнить заявку на сайте https://трудкрут.com. Или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770 0 117

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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