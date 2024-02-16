Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Выставки Крыма | Новый выставочный проект представлен в Центральной библиотеке Крыма
актуально в республике
Новый выставочный проект представлен в Центральной библиотеке

Новый выставочный проект представлен в Центральной библиотеке Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 21:42 16.02.2024

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко состоялось открытие выставочного проекта «Эмиль Амит: возвращение в Крым через литературу». Куратор выставки — автор книги «Эмиль Амит на фоне ХХ века», художник, писатель, литературовед Шевкет Кешфидинов.

Новый выставочный проект представлен в Центральной библиотеке Крыма

Представлены инсталляции, связанные с творчеством Эмиля Амита, его портреты, альтернативные обложки и иллюстрации к его книгам, архивные документы и фотографии.  Среди участников выставки Зарема Трасинова, Наталья Сальцова, Александр Кадников, Татьяна Ирлица, Эрвин Сейтасанов, Resimci Osman, Айше Кубединова, Алиса Лисова, Мария Захарова, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Новый выставочный проект представлен в Центральной библиотеке Крыма

Куратор экспозиции представил присутствующим проект, поблагодарил участников, а также рассказал о своей мечте — создании в Крыму музея, посвященного жизни и творчеству крымскотатарского прозаика.

Узнайте больше:  В Симферополе пройдёт фотовыставка Натальи Безкопыльной «История из первых уст»

Новый выставочный проект представлен в Центральной библиотеке Крыма

До 10 марта текущего года у посетителей выставки появится уникальный шанс насладиться произведениями современных художников, фотографов, дизайнеров, которые попытались привлечь внимание широкой публики к личности Эмиля Амита.

Новый выставочный проект представлен в Центральной библиотеке Крыма

Фото: Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: выставки в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
выставки в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.