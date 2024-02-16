Новый выставочный проект представлен в Центральной библиотеке Крыма

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко состоялось открытие выставочного проекта «Эмиль Амит: возвращение в Крым через литературу». Куратор выставки — автор книги «Эмиль Амит на фоне ХХ века», художник, писатель, литературовед Шевкет Кешфидинов.

Представлены инсталляции, связанные с творчеством Эмиля Амита, его портреты, альтернативные обложки и иллюстрации к его книгам, архивные документы и фотографии. Среди участников выставки Зарема Трасинова, Наталья Сальцова, Александр Кадников, Татьяна Ирлица, Эрвин Сейтасанов, Resimci Osman, Айше Кубединова, Алиса Лисова, Мария Захарова, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Куратор экспозиции представил присутствующим проект, поблагодарил участников, а также рассказал о своей мечте — создании в Крыму музея, посвященного жизни и творчеству крымскотатарского прозаика.

До 10 марта текущего года у посетителей выставки появится уникальный шанс насладиться произведениями современных художников, фотографов, дизайнеров, которые попытались привлечь внимание широкой публики к личности Эмиля Амита.

Фото: Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.