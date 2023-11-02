Ноябрь 2023 года: какие законы о недвижимости и ЖКХ заработают

В ноябре 2023 года, сообщает РБК-Недвижимость, вступают в силу два новых закона. Они касаются обслуживания газового оборудования в многоэтажных домах и новой программы ипотечного кредитования.

Вместе с экспертами рассказываем, как будут работать новые законы.

Безопасность газового оборудования

С 1 ноября истекает срок, в течение которого управляющие организации, ТСЖ и ЖСК должны привести свои уставы и договоры управления в соответствие с новым законом о техобслуживании газового оборудования.

Это является следствием большого изменения, которое произошло в сентябре. Теперь техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в одном многоквартирном доме вправе осуществлять только одна специализированная газораспределительная организация. По этому же закону управляющие компании обязаны заключать со специализированной организацией договор о техобслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. По сути, приведение в порядок уставов и договоров — это уже технический этап реализации сентябрьских изменений, — говорит юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова.

Арктическая ипотека

Новая программа жилищного кредитования — «Арктическая ипотека» по ставке 2% годовых, согласно поручению президента Владимира Путина, должна вступить в силу 1 ноября. ВТБ уже начал принимать заявки на оформление по ней кредитов, первые сделки банк начнет проводить в начале ноября после подписания и вступления в силу постановления правительства.

Получить ипотеку по льготной ставке смогут супруги не старше 36 лет, а также не состоящие в браке заемщики не старше 36 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка до 19 лет. Оформить кредит с господдержкой могут и участники программ «Арктический гектар» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов», а также медики и педагоги в возрасте от 21 до 70 лет. Кредит можно будет направить на покупку новостроек, готового жилья на территории сельских поселений и моногородов, а также на строительство частного дома. Программа действует в Мурманской и Архангельской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Карелия (частично), Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, — рассказала заместитель управляющего директора «Дом.РФ» Наталья Романюк.

Максимальная сумма кредита по программе — 6 млн руб., срок кредитования — до 20 лет, уточнила эксперт. Она отметила, что минимальный первоначальный взнос при покупке жилья — 20%.

источник: РБК-Недвижимость