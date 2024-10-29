Ноябрь: когда жителям Севастополя придут пенсии и детские выплаты

В ноябре 2024 года Отделение СФР по Севастополю выплатит пенсии через банки в следующие даты:
- получателям пенсий в первой декаде месяца — 2 числа (в связи с тем, что выплатной день 4 ноября — праздничный день),
- получателям пенсий во второй декаде месяца — 12 числа,
- получателям пенсий в третьей декаде месяца — 21 числа.
Пенсии в почтовом отделении связи (ОПС) можно получить с 1 по 25 ноября в соответствии с графиком:
|ОПС (выходной — воскресенье)
|ОПС (выходные — воскресенье, понедельник)
|1 ноября — выплата по разовым поручениям;
2 ноября — за 4 число и выплата по разовым поручениям;
5 ноября — за 5 число;
6 ноября — за 6 число;
7 ноября — за 7 число;
8 ноября — за 8,10 число;
9 ноября — за 9 число;
11 ноября — за 11 число;
12 ноября — за 12 число;
13 ноября — за 13 число;
14 ноября — за 14 число;
15 ноября — за 15,17 число;
16 ноября — за 16 число;
18 ноября — за 18 число;
19 ноября — за 19 число;
20 ноября — за 20 число;
21 ноября — за 21 число;
22 ноября — за 22 число;
23 ноября — за 23 число;
25 ноября за все предыдущие даты.
|1 ноября — выплата по разовым поручениям;
2 ноября — за 4, 5 число и выплата по разовым поручениям;
6 ноября — за 6 число;
7 ноября — за 7 число;
8 ноября — за 8,10 число;
9 ноября — за 9,11 число;
12 ноября — за 12 число;
13 ноября — за 13 число;
14 ноября — за 14 число;
15 ноября — за 15,17 число;
16 ноября — за 16,18 число;
19 ноября — за 19 число;
20 ноября — за 20 число;
21 ноября — за 21 число;
22 ноября — за 22 число;
23 ноября — за 23 число.
|ОПС (выходные — воскресенье, понедельник, среда)
|ОПС (выходные — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
|1 ноября — выплата по разовым поручениям;
2 ноября — за 4,5,6 число и выплата по разовым поручениям;
7 ноября — за 7 число;
8 ноября — за 8, 10 число;
9 ноября — за 9, 11 число;
12 ноября — за 12, 13 число;
14 ноября — за 14 число;
15 ноября — за 15,17 число;
16 ноября — за 16 ,18 число;
19 ноября — за 19, 20 число;
21 ноября — за 21 число;
22 ноября — за 22 число;
23 ноября — за 23 число.
|1 ноября — выплата по разовым поручениям;
2 ноября — за 4, 5, 6 число и выплата по разовым
7 ноября — за 7,8 число;
9 ноября — за 9, 10,11 число;
12 ноября — за 12,13 число;
14 ноября — за 14, 15 число;
16 ноября — за 16, 17,18 число;
19 ноября — за 19, 20 число;
21 ноября — за 21,22 число;
23 ноября — за 23 число.
Пособия семьям с детьми Отделение СФР по Севастополю будут выплачены 2 числа (поскольку 3 число — единый выплатной день выпадает на выходной), 5 и 8 ноября.
Так, 2 ноября через банки поступят ежемесячные выплаты за октябрь:
- единое пособие (семьям с детьми от 0 до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности);
- выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 3 лет);
- пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет) неработающим гражданам;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
- пособие детям военнослужащих и пр.
Ежемесячная выплата из материнского семейного капитала на ребенка до 3 лет за октябрь поступит 5 ноября. Работающим гражданам пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет) за октябрь придет 8 ноября.
Уточнить свой выплатной день можно по телефону — 8 (800) 100-00-01 у оператора второй линии (специалиста Отделения СФР по Севастополю). Звоните с понедельника по четверг с 09:00-18:00 и в пятницу — с 09:00-16:45 без перерыва.
Социальные сети Отделения СФР по Севастополю: vk.com/sfr.sevastopol, t.me/SFR_Sevastopol, ok.ru/sfr.sevastopol.
источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю
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