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Расходы, направленные на соцвыплаты крымчанам, превысили уровень 2020 года почти на 700 млн. рублей

Ноябрь: когда жителям Севастополя придут пенсии и детские выплаты

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:33 29.10.2024

В ноябре 2024 года Отделение СФР по Севастополю выплатит пенсии через банки в следующие даты:

  • получателям пенсий в первой декаде месяца — 2 числа (в связи с тем, что выплатной день 4 ноября — праздничный день),
  • получателям пенсий во второй декаде месяца — 12 числа,
  • получателям пенсий в третьей декаде месяца — 21 числа.

Пенсии в почтовом отделении связи (ОПС) можно получить с 1 по 25 ноября в соответствии с графиком:

ОПС (выходной — воскресенье) ОПС (выходные — воскресенье, понедельник)
1 ноября — выплата по разовым поручениям;

2 ноября — за 4 число и выплата по разовым поручениям;

5 ноября — за 5 число;

6 ноября — за 6 число;

7 ноября — за 7 число;

8 ноября — за 8,10 число;

9 ноября — за 9 число;

11 ноября — за 11 число;

12 ноября  — за 12 число;

13 ноября — за 13 число;

14 ноября — за 14 число;

15 ноября — за 15,17 число;

16 ноября — за 16 число;

18 ноября — за 18 число;

19 ноября — за 19 число;

20 ноября — за 20 число;

21 ноября — за 21 число;

22 ноября — за 22 число;

23 ноября — за 23 число;

25 ноября за все предыдущие даты.

 1 ноября — выплата по разовым поручениям;

2 ноября — за 4, 5 число и выплата по разовым поручениям;

6 ноября — за 6 число;

7 ноября — за 7 число;

8 ноября — за 8,10 число;

9 ноября  — за 9,11 число;

12 ноября — за 12 число;

13 ноября — за 13 число;

14 ноября — за 14 число;

15 ноября — за 15,17 число;

16 ноября — за 16,18 число;

19 ноября — за 19 число;

20 ноября — за 20 число;

21 ноября — за 21 число;

22 ноября — за 22 число;

23 ноября — за 23 число.
ОПС (выходные — воскресенье, понедельник, среда) ОПС (выходные — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
1 ноября — выплата по разовым поручениям;

2 ноября — за 4,5,6 число и выплата по разовым поручениям;

7 ноября — за 7 число;

8 ноября — за 8, 10 число;

9 ноября — за 9, 11 число;

12 ноября  — за 12, 13 число;

14 ноября — за 14 число;

15 ноября — за 15,17 число;

16 ноября — за 16 ,18 число;

19 ноября — за 19, 20 число;

21 ноября — за 21 число;

22 ноября — за 22 число;

23 ноября — за 23 число.

 1 ноября — выплата по разовым поручениям;

2 ноября — за 4, 5, 6 число и выплата по разовым

7 ноября — за 7,8 число;

9 ноября — за 9, 10,11 число;

12 ноября  — за 12,13 число;

14 ноября — за 14, 15 число;

16 ноября — за 16, 17,18 число;

19 ноября — за 19, 20 число;

21 ноября — за 21,22 число;

23 ноября — за 23 число.

Пособия семьям с детьми Отделение СФР по Севастополю будут выплачены 2 числа (поскольку 3 число — единый выплатной день выпадает на выходной), 5 и 8 ноября.

Так, 2 ноября через банки поступят ежемесячные выплаты за октябрь:

  • единое пособие (семьям с детьми от 0 до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности);
  • выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 3 лет);
  • пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет) неработающим гражданам;
  • пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
  • пособие детям военнослужащих и пр.

Ежемесячная выплата из материнского семейного капитала на ребенка до 3 лет за октябрь поступит 5 ноября. Работающим гражданам пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет) за октябрь придет 8 ноября.

Уточнить свой выплатной день можно по телефону — 8 (800) 100-00-01 у оператора второй линии (специалиста Отделения СФР по Севастополю). Звоните с понедельника по четверг с 09:00-18:00 и в пятницу — с 09:00-16:45 без перерыва.

Социальные сети Отделения СФР по Севастополю: vk.com/sfr.sevastopol, t.me/SFR_Sevastopol, ok.ru/sfr.sevastopol.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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