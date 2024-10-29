Ноябрь: когда жителям Севастополя придут пенсии и детские выплаты

В ноябре 2024 года Отделение СФР по Севастополю выплатит пенсии через банки в следующие даты:

получателям пенсий в первой декаде месяца — 2 числа (в связи с тем, что выплатной день 4 ноября — праздничный день),

получателям пенсий во второй декаде месяца — 12 числа,

получателям пенсий в третьей декаде месяца — 21 числа.

Пенсии в почтовом отделении связи (ОПС) можно получить с 1 по 25 ноября в соответствии с графиком:

ОПС (выходной — воскресенье) ОПС (выходные — воскресенье, понедельник) 1 ноября — выплата по разовым поручениям; 2 ноября — за 4 число и выплата по разовым поручениям; 5 ноября — за 5 число; 6 ноября — за 6 число; 7 ноября — за 7 число; 8 ноября — за 8,10 число; 9 ноября — за 9 число; 11 ноября — за 11 число; 12 ноября — за 12 число; 13 ноября — за 13 число; 14 ноября — за 14 число; 15 ноября — за 15,17 число; 16 ноября — за 16 число; 18 ноября — за 18 число; 19 ноября — за 19 число; 20 ноября — за 20 число; 21 ноября — за 21 число; 22 ноября — за 22 число; 23 ноября — за 23 число; 25 ноября за все предыдущие даты. 1 ноября — выплата по разовым поручениям; 2 ноября — за 4, 5 число и выплата по разовым поручениям; 6 ноября — за 6 число; 7 ноября — за 7 число; 8 ноября — за 8,10 число; 9 ноября — за 9,11 число; 12 ноября — за 12 число; 13 ноября — за 13 число; 14 ноября — за 14 число; 15 ноября — за 15,17 число; 16 ноября — за 16,18 число; 19 ноября — за 19 число; 20 ноября — за 20 число; 21 ноября — за 21 число; 22 ноября — за 22 число; 23 ноября — за 23 число. ОПС (выходные — воскресенье, понедельник, среда) ОПС (выходные — воскресенье, понедельник, среда, пятница) 1 ноября — выплата по разовым поручениям; 2 ноября — за 4,5,6 число и выплата по разовым поручениям; 7 ноября — за 7 число; 8 ноября — за 8, 10 число; 9 ноября — за 9, 11 число; 12 ноября — за 12, 13 число; 14 ноября — за 14 число; 15 ноября — за 15,17 число; 16 ноября — за 16 ,18 число; 19 ноября — за 19, 20 число; 21 ноября — за 21 число; 22 ноября — за 22 число; 23 ноября — за 23 число. 1 ноября — выплата по разовым поручениям; 2 ноября — за 4, 5, 6 число и выплата по разовым 7 ноября — за 7,8 число; 9 ноября — за 9, 10,11 число; 12 ноября — за 12,13 число; 14 ноября — за 14, 15 число; 16 ноября — за 16, 17,18 число; 19 ноября — за 19, 20 число; 21 ноября — за 21,22 число; 23 ноября — за 23 число.

Пособия семьям с детьми Отделение СФР по Севастополю будут выплачены 2 числа (поскольку 3 число — единый выплатной день выпадает на выходной), 5 и 8 ноября.

Так, 2 ноября через банки поступят ежемесячные выплаты за октябрь:

единое пособие (семьям с детьми от 0 до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности);

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до 3 лет);

пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет) неработающим гражданам;

пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

пособие детям военнослужащих и пр.

Ежемесячная выплата из материнского семейного капитала на ребенка до 3 лет за октябрь поступит 5 ноября. Работающим гражданам пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет) за октябрь придет 8 ноября.

Уточнить свой выплатной день можно по телефону — 8 (800) 100-00-01 у оператора второй линии (специалиста Отделения СФР по Севастополю). Звоните с понедельника по четверг с 09:00-18:00 и в пятницу — с 09:00-16:45 без перерыва.

Социальные сети Отделения СФР по Севастополю: vk.com/sfr.sevastopol, t.me/SFR_Sevastopol , ok.ru/sfr.sevastopol.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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