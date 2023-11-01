Ноябрь в Крыму — эногастрономический месяц

Ноябрь станет эногастрономическим месяцем в Крыму. Событийные мероприятия будут проведены в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В ноябре 2023 года гостей полуострова и жителей Крыма ждёт совершенно новый формат осеннего досуга – эногастрономические выходные. В течение всего ноября винодельческие хозяйства Крыма проведут дни открытых дверей, экскурсии, дегустации, мастер-классы. На ведущих винных площадках пройдут тематические мероприятия по направлениям «вино и кино», «вино и живопись», «вино и музыка», «вино и гастрономия». Мероприятия на винодельческих и туристических объектах Ялтинского, Бахчисарайского, Судакского регионов соберут на различных площадках лучших виноделов, рестораторов, фермеров и организаторов событий Крыма. Принять участие в них смогут жители и гости Крыма, которые познакомятся с новинками крымского виноделия, традиционными и инновационными методами переработки винограда, примут участие в дегустациях, посетят ярмарки местных ремесленников, экскурсии, лекции, мастер-классы, а также тематические кинопоказы и выставки живописи.

Главное мероприятие пройдет 18 ноября на территории Центра винного туризма WINEPARK в Ялте — будет организована выставочная экспозиция, где винодельческие предприятия Крыма проведут презентацию и дегустацию своей продукции для всех желающих. Кроме того, на площадке разместятся гастрономическая зона с кулинарными сетами от ведущих ресторанов Крыма, сырный маркет, территория творчества и главная сцена фестиваля, где хэдлайнером выступит Александр Иванов и группа «Рондо».

Крым является одним из самых крупных и быстроразвивающихся винодельческих регионов России, благодаря в том числе постоянной поддержке государства. В регионе также стремительно развивается и популяризируется эногастрономический туризм. Именно здесь 5 лет назад мы впервые создали уникальный туристический маршрут «Винная дорога Крыма». Более 30 винных предприятий, а также гостиницы, рестораны, сыроварни, устричные и мидийные фермы, объекты показа объединены в этот турмаршрут, они также станут активными участниками эногастрономического ноября, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Концепция проведения недель эногастрономии в Крыму #Ноябрьфест была разработана Министерством курортов и туризма РК и одобрена согласно целям Национального проекта «Туризм и индустрии гостеприимства». Кроме того, Министерством курортов и туризма Республики Крым в ноябре будет организован пресс-тур с представителями федеральных СМИ и блогеров в целях популяризации отдыха в Крыму. Узнайте больше: Студенты СевГУ оцифровали Библиотеку архиепископа Феофана Прокоповича Регистрация и подробная программа на сайте. По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма РК