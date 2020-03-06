НПФ «Сафмар» изменил состав инвест портфеля

На 1 января 2020 года объем пенсионных накоплений под управлением НПФ «Сафмар» составил около 260 млрд рублей. Объем пенсионных резервов достиг суммы в 8,7 млрд рублей. Как менялся инвестиционный портфель НПФ «Сафмар» в течение 2019 года, с Агентством «Прайм» поделился генеральный директор фонда Денис Сивачев.

В портфеле пенсионных накоплений фонд за год несколько снизил вложения в акции — с 17% до 14%, инвестиции в облигации федерального займа уменьшил достаточно сильно – с 11 до 6%; за счет этого нарастил объем корпоративных облигаций и почти в два раза увеличил объем репо, — рассказал Денис Сивачев добавив, что репо – эффективный инструмент для инвестирования.

По словам эксперта, это абсолютно ликвидный способ для вложения денег, его гарантом выступает Московская биржа, одним из акционеров которой является Центробанк.

Денис Сивачев подчеркнул, что созданная фондом подушка ликвидности позволяет в условиях возникновения негативной ситуации сформировать качественный портфель на принципиально низких уровнях.

Что касается пенсионных резервов, то здесь доля в акциях увеличилась до 20% за прошлый год. Также с 48% до 55% подросла доля вложений и в облигации. Этому поспособствовало годовое сокращение доли воблигациях федерального займа с 23% до 15%. Отдельно Денис Сивачев остановился на акциях, по которым выплачивались дивиденды. По его словам те эмитенты, которые ранее выплачивали дивиденды нерегулярно, в прошлом году изменили подход.

Мы в этом смысле очень неплохо «зашли» в такие инструменты, как «Газпром», МТС, «Норильский никель», «Новатэк». Таким образом, учитывая дивиденды, портфель пенсионных резервов показал достаточно неплохую доходность, — отметил Денис Сивачев.

Фонд начислил на счета участников по негосударственному пенсионному обеспечению 9,5% по базовой стратегии инвестирования.

Источник: Агентство экономической информации «Прайм»