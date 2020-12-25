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Нравится? Представлен проект планировки культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Нравится? Представлен проект планировки культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:45 25.12.2020

На общественные обсуждения представлен проект изменения планировки культурного кластера на мысе Хрустальный с визуализацией двух запроектированных объектов — Театра оперы и балета и Академии хореографии, и элементов концепции благоустройства парка, проектирование которого начнётся в следующем году. Материалы опубликованы на сайте Департамента архитектуры и градостроительства. На Ленина, 25 в СЦКиИ будет организована экспозиция. Тем кому удобнее ознакомиться с проектами не в электронном виде, можно изучить информацию, размещенную на стендах и высказывать свое мнение.

На всей открытой территории кластера планируется сделать большой парк — с пешеходными зонами и маршрутами, будет большая площадь озеленения, парковочные места. Зрительный зал Театра оперы и балета рассчитан на 1,1 тыс. посетителей. Архитектуре и концепции здания может позавидовать любой город мира. Важно, что здание Театра предполагает большое количество современных общественных пространств, которые будут открыты для свободного посещения постоянно, а не только в дни постановок. Академия хореографии выполнена в современном стиле и состоит из образовательного блока и кампуса. В здании планируется бассейн, зрительный и хореографический залы, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Нравится? Представлен проект планировки культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе Нравится? Представлен проект планировки культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе Нравится? Представлен проект планировки культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе Нравится? Представлен проект планировки культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе Нравится? Представлен проект планировки культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе Нравится? Представлен проект планировки культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе

Что касается музейного комплекса, говорят специалисты, то его архитектурный облик ещё не сформирован, на предполагаемом месте его размещения сейчас идут археологические раскопки. Окончательного решения о строительстве комплекса на этом месте еще не принято. Также готовится Всероссийский архитектурный конкурс на концепцию Мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя.

Севастополь – один из четырех городов, обозначенных Президентом России для создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

иллюстрации: пресс-служба Правительства Севастополя

Нравится? Представлен проект планировки культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе

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